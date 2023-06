Diwan Valentina è tornata? Guarda la foto che ha i fan entusiasti del ritorno della serie per bambini

Tutti pensavano che Erin Garibay fosse tornata sul piccolo schermo per fare la nuova stagione della serie. (Twitter)

“Chicuchicucha, una storia che Valentina racconterà sul divano”è stata la famosa introduzione alla serie Corte di Valentinaprodotto da Canale Undici Era un programma per bambini che è stato presentato in anteprima il 30 aprile 2002 e si è concluso il 16 novembre 2005 con quattro stagioni e ha prodotto un totale di 52 episodi.

La serie parla di lui San Valentino, Che era una ragazza che raccontava le sue esperienze quotidiane allo spettatore dal divano, riflettendo e vivendo l’avventura di crescere, con tutto ciò che ciò implica: conoscere se stessi, prendere decisioni, risolvere problemi e tutto ciò che riguarda le amicizie , relazioni tra fratelli e dinamiche familiari.

Ma, questa settimana, i fan della serie per bambini sono esplosi di emozione sui social media, seguendo un utente simile Erin Garibay, che ha dato la vita Valentina Valdez Valdivia Annuncia indietro Corte di Valentina.

La serie per bambini è andata in onda per quattro stagioni (Twitter/@CanalOnceTV)

Diventando una tendenza sui social network, l’utente Ha negato il ritorno della serie per bambini, dicendo che non è l’attrice, nonostante le sue somiglianze.

Ed è che la maggior parte degli utenti è caduta in uno scherzo somiglianza fisica con Irene Garibay, Inoltre a sua immagine era dentro strutture del canale una voltaIl che ha suscitato più entusiasmo tra i fan della serie per bambini.

“Abbiamo iniziato Registrazione “El Diván de Valentina. 10 anni dopoL’utente ha twittato.

Ha impressionato il pubblico per la sua somiglianza con Irene Garibay, l’attrice della serie. (Twitter)

L’utente ha detto che il suo nome era Aranza Bello Toastuscita da scuola di diritto liberale, Chi si è scusato per aver spezzato il cuore dei fan per aver realizzato una nuova serie di Valentina ma ora nella sua versione adulta.

“Altoparlante, È uno scherzo. Non sono Erin Garibay, Ma per tutta la mia infanzia sono stato confuso con lei. Mi dispiace spezzarti il ​​cuore”, ha twittato.

Con questo tweet ha fatto breccia nel cuore di molti fan. (Twitter)

El Diván de Valentina è stato presentato in anteprima l’8 maggio 2002 sul canale Once (Foto: screenshot/canalonce.mx)

Dieci anni dopo, in un’intervista, lo ha condiviso quando se n’è andato Valentina Divan, Irene ha cercato di continuare a recitare nella commedia Los ladrones del tiempo, ma in seguito si è dedicata ai suoi studi. Per qualche tempo ha studiato a Hong Kong, così come in Argentina e New York, USA.

A quel tempo, a causa del fatto che i social network stavano guadagnando forza, iniziarono a circolare le sue foto rasate e divertenti con i suoi amici, per le quali fu criticata, furono fatte false osservazioni. sulla sua vita a vent’anni, Si diceva addirittura che l’avesse fatto problemi di alcol Ecco perché non è mai stato in grado di tornare a recitare.

Garibay ha 31 anni e vive di nuovo in Messico, quando ha terminato il suo Bachelor of Arts (Instagram/@irenegaribaysanchez)



Questo le ha fatto cercare di prendere le distanze dai media e dalle loro reti per diventare più riservata, ma allo stesso tempo si è goduta la vita da studentessa.

È venuto al college Ringling College of Art and Design in Florida con una borsa di studio per studiare arti plastiche Tornò in Messico solo per le vacanze estive.

Più tardi quando Erin ha aperto il suo account su Instagram, Ha iniziato a condividere i dettagli della sua vita, come quello che sta facendo ora, dove vive e perché non è tornato in TV.

Garibay attualmente vive a Tepoztlan, Morelos, con il suo compagno. Lì si dedica alla produzione di birra artigianale, ma studia anche i funghi e insegna yoga.

Irene produce la birra Punto Rojo (Instagram/@irenegaribaysanchez)



A 31 anni, Erin si sta godendo la vita completamente lontana dai media e occasionalmente partecipa anche a sessioni di formazione. Ha anche partecipato a un podcast sui funghi.

Va notato che l’obiettivo di Esatto, non sarebbe diventato un artista. Inserisci El Divan de Valentina Perché, come molti bambini a quel tempo, era una fan di Bizbirije e fece un’audizione per diventare giornalista.

è stato ammesso undici bambini, Dove poco dopo aver appreso dell’invito alla serie. Ha anche partecipato all’audizione senza aspettarsi di essere accettata Che ruolo ha avuto il personaggio principale?