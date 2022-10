Djokovic e Medvedev hanno partecipato solo a due tornei nel 2022

Esilio, esclusione e lesioni. Queste tre parole sono quelle che rappresenti Il mismatch tra Novak Djokovic (pianeta numero sette) e Daniel Medvedev (numero quattro) nella stagione 2022. La cosa curiosa di questo fatto è che Sia il serbo che il russo hanno concluso il 2021 come i migliori giocatori del mondo Dopo aver giocato tre finali tra di loro.

Daniil Medvedev e Novak Djokovic: una rivalità cresciuta negli ultimi due anni. GT

Per tutto il 2022, Djokovic ha dovuto affrontare la revoca del visto per competere in Australia e gli è stato negato l’accesso a molti paesi per mancanza di un vaccino contro il Covid-19. Ecco perché nei primi quattro mesi dell’anno, da gennaio ad aprile, ha partecipato a due sole competizioni: Dubai e Belgrado. Allo stesso modo, non ha potuto prendere parte al gioco durante gli US Open e lo US Tour of the US and Canada, a cui gli è stato negato l’ingresso.

Questa mancanza di competizione ha reso facile per Medvedev salire in cima alla classifica mondiale per la prima volta nella sua carriera, posizione che ha ricoperto per 16 settimane. Ma dopo aver raggiunto questa impresa, il russo decise di sottoporsi a un intervento chirurgico per una piccola ernia e rimase inattivo per un mese e mezzo. Inoltre, ha dovuto saltare anche i tornei in Gran Bretagna a causa della punizione inflitta ai tennisti russi e bielorussi.

Senza potersi incontrare per gran parte del round del 2022, hanno potuto incontrarsi solo al Roland Garros (Novak era nei quarti di finale e Daniel era ottavo) e durante gli attuali campionati ATP 500 ad Astana, che incontreranno per l’undicesima volta . nella loro vita professionale. Nella storia il leader è il serbo con un vantaggio di 6-4. La partita più memorabile è senza dubbio la finale degli US Open 2021, che ha portato alla prima partita pioniere Quanto a Medvedev, che ha finito per distruggere il sogno del Grande Slam di Djokovic, vincitore dei restanti tre Specialità nel 2021.

“La prossima partita contro Medvedev sarà una grande sfida” Djokovic è stato condannato in conferenza stampa sul duello che si svolgerà in futuro sul suolo kazako, il primo tra loro nel 2022.