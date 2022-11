Djokovic e Nadal elogiano lo scambio in un’intervista alla Top 8 di Torino | Tour ATP

Otto eroi, un’intervista indimenticabile. Questo è ciò che i fan hanno ricevuto domenica quando l’ATP ha rilasciato un’intervista esclusiva di otto partite con ogni singolo giocatore che gareggia nelle Nitto ATP Finals.

La testa di serie Rafael Nadal e il cinque volte campione Novak Djokovic si sono rapidamente resi omaggio l’un l’altro, mentre il resto dei giocatori si è ascoltato attentamente.

“Penso di dover dire a Novak che può essere molto professionale, controllare il suo corpo, mantenere la passione. Non importa come vanno le cose, segue sempre fino alla fine ed è molto difficile, soprattutto a lungo termine dopo tutto il successo”, ha detto Nadal. “Continuare ad avere la passione e l’amore per il gioco, penso che sia qualcosa che mi è piaciuto molto”.

Djokovic e Nadal hanno incontrato un record di 59 volte (Djokovic in vantaggio 30-29) nella competizione ATP Head2Head. Cinque di queste partite sono arrivate alle Nitto ATP Finals, con un’altra battaglia probabilmente più avanti nella settimana nelle fasi a eliminazione diretta del torneo di fine anno.

“Sono davvero onorato di avere la rivalità che abbiamo avuto nel corso degli anni”, ha detto Djokovic. “Penso che ci rispettiamo molto e ci spingiamo l’un l’altro al limite e ci motiviamo a vicenda per andare a un livello più alto. È fantastico far parte di quell’era”.

Il resto dei giocatori delle Gallerie d’Italia, tutti 26 o più giovani, erano chiaramente entusiasti di sentire cosa avevano da dire i loro leggendari compagni di squadra. Casper Rudd ha spiegato l’impatto di Djokovic e Nadal su di lui.

“Tutto ciò che portano in tavola e ogni gioco è pura passione”, ha detto Rudd. “Giocare l’uno contro l’altro era una delle cose più eccitanti che si potessero vedere nello sport, secondo me”.

Solo un uomo emergerà come il massimo campione questo fine settimana a Torino. Ogni partita sarà difficile e la probabilità che il percorso sia regolare è piccola. Djokovic ha trovato un modo succinto per descrivere le montagne russe che sono le Nitto ATP Finals.

“Andrai dal basso verso l’alto in un giorno o due”, ha detto Djokovic. “È una specie di viaggio impegnativo che richiede molto tempo [ocho] giorni. È un evento unico”.

Djokovic, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sono i tre giocatori in campo che hanno alzato il trofeo a fine stagione. Secondo Medvedev, i concorrenti dovrebbero essere al top del loro gioco dal primo punto.

“Per me si tratta di battere i migliori giocatori del mondo”, ha detto, “perché non c’è nessun altro torneo in cui nella prima partita affronti subito un top 10. Non esiste un altro torneo come questo, ed è difficile. ” Medvedev. “Devi essere nella tua partita A dalla prima all’ultima e questa è la parte più difficile, ma è quello che devi fare per vincere”.