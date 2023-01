Djokovic ha stabilito il suo record personale di vittorie nello stesso Grande Slam in Australia

Più storia, più segnalibri. Novak Djokovic, quinto nella classifica mondiale, che punta a tornare al primo posto se vince a Melbourne, ha sbaragliato nei quarti il ​​russo Andrei Rublev (8) e stabilito così il suo record personale per il maggior numero di vittorie nello stesso torneo G.Rand pace. Il giocatore serbo ha vinto 87 vittorie agli Australian Open, più del numero di volte che ha festeggiato a Wimbledon.

Aggressivo e preciso telaio Ha confermato il suo status di grande favorito nella competizione vincendo il maggior numero di campionati in una ricca carriera sportiva, essendo il primo campione maschile, con nove corone. Stavolta il serbo Rublev recupera terreno e realizza così il suo 87esimo colpo sul cemento in Australia, il suo preferito, lasciandosi alle spalle l’86esimo che ha festeggiato nel mitico London Garden.

Djokovic cerca di aggiungere il suo decimo titolo agli Australian Open e, se vincerà domenica, sarà ancora una volta il numero 1 nella classifica ATP e uguaglierà lo spagnolo Rafael Nadal con 22 titoli del Grande Slam, che ora è un record. Tiene un manacor mancino.

Il destro di Belgrado ha vinto 28 delle sue ultime 29 partite in tournée e ha già collezionato 39 vittorie consecutive in terra australiana, inclusi vari tornei sul cemento in quel paese. Ora ha 26 vittorie consecutive agli Australian Open e ha pareggiato il record più alto detenuto dall’americano Andre Agassi.

Il serbo è l’unico giocatore con più di 80 vittorie in singolare nei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti al mondo. Ora ne ha 87 in Australia, 86 a Wimbledon, 85 al Roland Garros e 81 agli US Open. Registro generale della storia, da togliersi il cappello.

Djokovic ha 87 vittorie in Australia, la sua più alta in un torneo importante. Agenzia per la protezione ambientale

Se si tiene conto dei Grand Four, è Nadal, con un punteggio di 112 a Parigi, ad aver vinto il maggior numero di vittorie nello stesso Grand Slam. Allo stesso modo, lo spagnolo ha superato 80 vittorie in quel Major di Parigi. Da solo, solo lo svizzero Roger Federer, ritiratosi lo scorso anno, ha vinto più di 100 partite in due partite, con 105 vittorie a Wimbledon e 102 agli Australian Open.

E così Djokovic ha chiarito, ancora una volta, che continua a fare la storia e non vuole fermarsi. Ha 35 anni ed è sulla buona strada per collezionare record sempre più memorabili in questo sport.