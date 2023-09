Djokovic non vuole che gli americani raggiungano il titolo

Lui gioca 3:10 Djokovic, saldamente ai quarti di finale Il serbo ha sconfitto Jojo 6-2 7-5 6-4 e affronterà Taylor Fritz agli US Open.

Novak DjokovicL’attuale numero due del mondo, che lunedì prossimo riconquisterà il primo posto nel ranking Atp, ha battuto Borna Jojo (105) 6-2, 7-5, 6-4, e non vuole entrare tra i giocatori americani. La strada è verso i nuovi US Open (ha vinto nel 2011, 2015 e 2018).

Djokovic va da Fritz a New York. Immagini Getty

Ha ottenuto almeno 85 vittorie nel Grande Slam, oltre ad essere l’unico uomo ad aver raggiunto almeno i quarti di finale 13 volte in ciascuno dei quattro Grandi Slam. Principale, Affronta Taylor Fritz, idolo locale, per un posto in semifinale. Il serbo mantiene il record sul 7-0.

accanto a, Campione del Cincinnati Masters 1000 del mese scorso (lasciando cadere Fritz nelle stesse condizioni in cui si erano incontrati) ha un record eccezionale contro gli avversari americani, Dopo aver vinto 80 partite su 90 nel corso della sua carriera, Comprese le ultime 29 partite. L’ultima volta che è stato sconfitto da un avversario americano è stato contro il potente server Sam Querrey A Wimbledon sette anni fa.

E se vince, affronterà il vincitore di Ben Shelton e Frances Tiafoe, e la storia verrà riscritta di nuovo. Perché Djokovic è questo: cancellare e riscrivere la storia.

