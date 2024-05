Djokovic si è unito al dibattito GOAT ed è rimasto sorpreso dalla sua risposta

Nel mondo del tennis c’è una questione che suscita solo polemiche: Chi è il GOAT, definito anche il miglior giocatore di tutti i tempi?. I tre tennisti che lottano per questo “posto speciale” non sono né più né meno Roger Federer, Rafael Nadal E Novak Djokovic.

Djokovic, Nadal e Federer sono considerati i migliori della storia. Evie

I fan di ciascuno di loro trovano argomenti per dare loro il titolo di CAPRA, quindi la domanda non ha una risposta definitiva. Ma, in mezzo a tutte queste polemiche, Chi ha osato commentare questo è stato lo stesso Djokovic, e lo ha fatto In una conversazione con il suo collega Nick Kyrgios Nel podcast “Good Trouble”.

“È molto difficile per me avere questa discussione.Ma penso che quando si parla di tennis, mi piace parlarne. E il motivo è quello Più la gente ne parla, più si parla di tennis, e quindi il tennis ne trae maggiori benefici. “Come tennista, voglio che più bambini partecipino allo sport”, ha detto il serbo.

D’altro canto non osava affatto decidere chi fosse il migliore per lui. “Non dirò mai chi penso sia il migliore nel tennisNon lo direi mai, Lo lascerò ad altri. Rispetto per tutti i grandi e i campioni di tutte le generazioni che ci hanno preceduto”, ha concluso il numero uno del mondo.