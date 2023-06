Djokovic, sulle finali Nba: ‘Vado con Jokic e i Nuggets’

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Novak Djokovic e Nikola Jokic. Immagini Getty

Novak Djokovic (N. 3 nella classifica ATP) Ha superato un altro test in Roland Garros. Il serbo ha battuto l’ungherese Martin Vosovic (n. 83) per 7-6(2), 6-0, 6-3 per raggiungere, per il diciottesimo anno consecutivo, il terzo turno a Parigi.

Djokovic ha parlato della sua prestazione nel primo set, in cui non si è visto stare bene: “Se non sono nervoso in campo, è per due motivi: perché sono molto rilassato e fiducioso o perché non mi interessa molto giocare o vincere. Lo stress fa parte del mio lavoro. A volte lo esprimo e a volte lo interiorizzo.

Gli è stato chiesto delle finali NBA tra Miami Heat e Denver Nuggets E non ha esitato a scegliere il suo preferito: “Vado con Nikola Jokic (sono entrambi nazionali) e i Denver Nuggets fino alla fine. Mi piace così tanto”. Jimmy Butler, ma devo sostenere le mie gambe. Voglio che vincano il loro primo anello”.

“Siamo molto orgogliosi di lui. Una volta che ti ritirerai, la gente apprezzerà ancora di più quello che hai fatto. È stato il miglior giocatore degli ultimi tre anni. Non sono un esperto di basket, ma è molto intelligente. Io’ Sono un suo grande fan”, ha concluso Djokovic parlando di Jokic.

Noll tenterà di raggiungere il quarto round al Bois de Boulogne. Per fare questo, deve prima conquistare gli spagnoli Alexander Davydovich Fokina (34 gradi). H2H ha favorito il serbo 2-1.

