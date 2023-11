“Dobbiamo fare una profonda autocritica nei confronti di noi che veniamo dallo spazio.” – Radio Nacional

Ha parlato il governatore della Terra del Fuoco Incontro nazionale In occasione della Giornata Nazionale della Sovranità, ha contribuito con il suo punto di vista e la sua analisi sulla vittoria di Javier Miley al ballottaggio.

Ha sottolineato che “la questione della sovranità viene trattata in modo diverso per il suo significato, per la storia, per quello che abbiamo vissuto e per le persone. È un giorno davvero speciale per noi”.

Riguardo alla vittoria alle urne del nuovo presidente eletto, Javier Miley, ha detto: “Tutti noi che apparteniamo all’Unione per la Patria dobbiamo criticare noi stessi e sapere perché siamo arrivati ​​a questa situazione in cui il popolo ha espresso loro stessi.” “Democraticamente e risolutamente. In quello che vogliono. Credo che la stanchezza della situazione economica e sociale e l’insicurezza abbiano avuto la precedenza su qualsiasi altra questione, anche ideologica. Molte persone votano non da un punto di vista ideologico ma dal punto di vista fatica che provano.”

Allo stesso tempo, ha sottolineato che “fa parte della vita democratica che abbiamo, che dobbiamo continuare a costruire e lottare da dove siamo, per quei principi che abbiamo, che difendiamo, in cui crediamo e che noi costruiamo.” Il nostro Paese merita di vivere in pace”.

