Dobbiamo ripristinare gli spazi verdi e aumentare lo spazio pubblico effettivo nell’area metropolitana

sìE’ stato appena annunciato dal Bucaramanga Metropolitan District, AMB, l’avvio dei lavori in cui intervenire con tremila ettari di verde a Bucaramanga e nell’area metropolitana, con un investimento di circa 2800 milioni di pesos. La notizia è incoraggiante, poiché nelle recenti amministrazioni si sono registrati pochi progressi in tal senso; Occorre però un programma più ambizioso affinché i residenti dell’agglomerato urbano aspirino a recuperare gli spazi pubblici che hanno perso per tanti anni, sia per le pessime condizioni in cui sono abitualmente presenti, sia perché l’anticipo del cemento ha avvenuto. Ha abbassato livelli completamente inaccettabili nell’Efficace Public Space Index, o EPE.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, raccomanda che una comunità disponga di almeno 10 metri quadrati di spazio pubblico effettivo a persona, ma, ad esempio, ogni residente di Bucaramanga ha a disposizione solo 4,7 metri quadrati di spazio pubblico, ovvero meno di 50 % del minimo necessario. Si tratta di quella che era conosciuta come la città dei parchi e un tempo era ammirata per i suoi ampi spazi verdi e gli alberi rigogliosi lungo i suoi viali. Oggi questo è solo nella memoria.

In ogni caso, pur rappresentando aree molto ridotte, rispetto al fabbisogno di verde richiesto dalle aree urbane dei quattro comuni, vale la pena notare che, almeno per quanto riguarda le partizioni e le carreggiate, si opererà in questo aspetto, come abbiamo più volte indicato in questo articolo. I cespugli al suo interno non solo si trasformano in uno spettacolo inquietante, ma finiscono come uno schermo del crimine e un pericoloso ostacolo visivo per i conducenti di autostrade e autostrade.

Ci auguriamo che ciò che è stato annunciato sia stato fatto in tempo e che la manutenzione in corso fosse permanente, poiché ha senso pensarci poiché questo è il suo significato e non si ripeterà in un paio di volte. Mesi saremo nella stessa situazione con cui abbiamo a che fare oggi. In ogni caso, si raccomanda, oltre a questi piccoli sforzi, di considerare l’EPE dell’area urbana, in particolare la regione di Bucaramanga, che è la più colpita. Questi indicatori riflettono una migliore qualità della vita a lungo termine per ciascun membro della popolazione.