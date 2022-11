“Dobbiamo rispettare il Messico, hanno un allenatore che è stato a Barcellona”: DT dalla Polonia

Czeslav Micniewicz ha confermato che nella partita di domani rispetterà il Messico, una squadra che comprende giocatori di grande esperienza.

Allenatore Polonia, Czeslaw Michniewiczha commentato che dovrebbe essere rispettato Messicograzie al fatto che aveva già un pullman che guidava Barcellona, ​​Gerardo Martinoe giocatori esperti, come Guillermo Ochoa S Ettore Moreno.

“Abbiamo svolto il nostro dovere di scouting e abbiamo tutto il rispetto del mondo per un allenatore che era dentro BarcellonaHanno giocatori esperti e stiamo parlando di Ochoa, quinto classificato Coppa del MondoMoreno è anche un esperto, non abbiamo questi giocatori esperti, dobbiamo tradurre questa teoria in pratica”, ha commentato il tecnico. Polonia, Czeslaw Michniewicz.

Gerardo “Tatà” Martino portato a Barcellona Tra il 2013 e il 2014, periodo durante il quale ha vinto la “Supercoppa di Spagna”, ma non ha concluso la sua carriera in modo positivo. Ha anche esperienza in Coppa del Mondoperché è fuori Paraguay nel 2010 ed è stato responsabile di argentino, In Coppa America due volte.

Polonia Da allora non si è qualificato per la fase a gironi Messico 86, in cui hanno raggiunto gli ottavi di finale. Da lì, la squadra europea è rimasta sospesa nel 2002, 2006 e 2018, e ora vogliono evitare il fallimento. Qatar 2022.

Czeslav Micniewicz ha confermato che nella partita di domani rispetterà il Messico, una squadra che comprende giocatori di grande esperienza. EFE

“Non vogliamo essere uno dei 16 che andranno a casa. Guardando ai nostri giocatori, abbiamo molti giovani con molta esperienza. Questa combinazione è quella giusta per essere soddisfatti del nostro equipaggiamento. L’obiettivo è raggiungere il nostro massimo potenziale”, ha detto l’allenatore.

Nell’undici titolare utilizzerà Polonia contro Messicoil tecnico ha confermato di sapere già quali giocatori saranno scelti, ma li insegnerà fino a sera, in modo che siano concentrati il ​​più a lungo possibile.

“Sappiamo già il nostro undici titolare e stasera i giocatori lo sapranno. Voglio che si concentrino sulla partita. Non cambierà nulla del nostro sviluppo nelle nostre partite”.