Doctor Strange 2: Il suo famoso scrittore malvagio Marvel scopre di essere stato eliminato

Il dottor Strange in un multiverso di folliaultimo di Marvel Studios Al cinema, continua a rivelare Modi Dalla trama o dai personaggi che non abbiamo visto sul grande schermo attraverso lo sceneggiatore principale, Michele Waldron. E questa volta abbiamo un cattivo che sarebbe stato il grande antagonista di un film che si è finalmente trasformato in un’avventura multiverso. riguarda incubo anche incuboche è una presenza fissa nelle storie più oscure Fumetti Marvel E sta per diventare il “cattivo ragazzo del film”.

L’incubo è stato tagliato dall’originale

Lo ha rivelato lo stesso Michael Waldron in una recente intervista a Den of Geek (tramite The Direct) in cui ha spiegato i piani originali per Dottor Straniero 2 Questo è, infatti, incluso sconto incubo: “C’erano cose diverse, credo fosse già stato detto. Si parlava di un incubo E altre cose del genere. Ma quando sono salito a bordo, era una storia del multiverso. E si trattava sempre di capire chi sarebbe stato quell’avversario del multiverso”, afferma Waldron.





“Quando sono arrivato originariamente nel febbraio 2020, Wissam Remy e io abbiamo ereditato la storia su cui hanno lavorato Scott Derrickson S Giada Bartlett, l’autore originale del progetto. Aveva molte grandi idee e inizialmente avremmo cercato di capire la nostra versione di quella storia in tempo per iniziare le riprese del film a maggio”. pandemia I piani originali sono stati modificati a causa del ritardo generale delle successive uscite nelle sale.

“Lascia che venga il primo.” Il terzo capitolo di Spider-Man, significa che Stephen Strange aveva già una vera esperienza con il multiverso e che era già in un’avventura multiverso. Questo non è il mio primo rodeo, per così dire. Questo riformula il modo in cui ti avvicini a Doctor Strange 2. Ne comprende di più i pericoli”, conclude lo sceneggiatore, dando vita a una nuova storia che tutti sappiamo S Sbarazzati dell’incubo come personaggio del film.





fonte | diretto