Dodgers e Teoscar Hernandez siglano un accordo del valore di 23,5 milioni di dollari

Il potenziale candidato dominicano Teoscar Hernandez ha firmato venerdì un contratto di un anno da 23,5 milioni di dollari con i Dodgers, l'ultimo accordo con denaro differito della dissoluta squadra di Los Angeles.

Il giocatore ha accettato di differire un importo di 8,5 milioni di dollari, che sarà pagato in 10 rate uguali il 1 luglio tra il 2030 e il 2039.

Inoltre, la legge prevede disposizioni per bonus impressionanti: Hernandez riceverà 3 milioni di dollari se finirà tra i primi cinque nella votazione Most Valuable Player, 2 milioni di dollari se finirà sesto e 10° e 500.000 dollari se finirà tra l'11° e il 15°. .

Riceverà 1 milione di dollari se ottiene la sua terza mazza d'argento.

Il Los Angeles è stato il club che ha speso di più nei principali campionati questo fine settimana in vista della prossima stagione. Ha accettato di pagare $ 1.235.687.500 alla due volte star Shohei Ohtani, ai lanciatori Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnow, nonché a Hernandez.

Il contratto record di 10 anni di Ohtani da 700 milioni di dollari include 680 milioni di dollari in pagamenti dilazionati. I Dodgers devono pagamenti differiti a Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman e Hernandez, per un totale di 865,5 milioni di dollari tra il 2033 e il 2044.

Selezionato per l'All-Star Game del 2021, il 31enne Hernandez ha segnato .258 con 26 homer e 93 RBI l'anno scorso nella sua unica stagione con il Seattle, che ha acquisito da Toronto in uno scambio nel novembre 2022. Ne aveva avuti 12. Un assist. , a pari merito per il terzo posto tra i giocatori della major league.

Hernandez ha avuto una media di .296 con 32 fuoricampo e 112 RBI nel 2021, guadagnandosi la sua unica chiamata all'All-Star Game. Il dominicano sta colpendo .261 in carriera con 159 fuoricampo, 473 RBI e 58 RBI per i Blue Jays (2016-22) e i Mariners.

Si unisce a una forte formazione che dovrebbe includere Betts, Ohtani, Freeman, Will Smith, Max Muncy e Jason Heyward.