Dollaro agricolo: le vendite di soia non sono aumentate e sono arrivate a 200.000 tonnellate al giorno durante la settimana

Quarta settimana di validità dollaro agricoloche stabilisce un tasso di cambio differenziale di $ 300 per ogni dollaro per Complesso di soia ed economie regionali, è rimasto a livelli simili la scorsa settimana, il che implica una vendita giornaliera di circa 200.000 tonnellate, secondo quanto riferito da organismi di borsa specializzati. Tuttavia, il regolamento in valuta estera da parte del settore delle esportazioni agricole non è rimasto costante, con fluttuazioni nella quantità di denaro che entrava nel mercato dei cambi.

Secondo i dati di monitoraggio vista-verdiLa piattaforma ufficiale, che registra scambi di cereali e prezzi medi, ha riferito che alle 18:00 di ieri sono state scambiate 156.775 tonnellate di semi di soia, che si aggiungono alle 693.753 tonnellate scambiate tra martedì e giovedì, dando una chiusura stimata per una settimana da I produttori hanno venduto 850.528 ton e la quantità totale ha raggiunto le 2.962.684 ton dall’entrata in vigore della misura.secondo i dati di Borsa del grano di Buenos Aires (BCBA).

accanto a Complesso di girasoleChe ha iniziato a partecipare ai dollari agricoli a metà della scorsa settimana, sono state scambiate 571.830 tonnellate fino a giovedì (ultimo giorno per il quale erano disponibili i dati), mentre sono state vendute 571.830 tonnellate. nutrito di orzo È salito a 423.641 tonnellate e sorgo fino a 18.061 tonnellate, BCBA indicato.

La banca centrale si è concentrata su tre tornate di vendite nell’arco di quattro giorni alla settimana, con un saldo netto negativo di 274 milioni di dollari (REUTERS/Agustin Marcarian/)

In termini di regolamento valutario da parte del settore delle esportazioni agricole, durante la settimana 418.050.000 USD sono entrati nel mercato unico e libero dei cambi (MULC). In questo modo, il contributo in valuta statunitense è stato finora pari a 2.031.077.156 USD nonostante la liquidazione, Banca centrale Three Wheeler Concentrato sulle vendite per una settimana di quattro giorni, con un saldo netto negativo di 274 milioni di dollari.

Per l’analista consulente di AZ Group, Lauren D’Angelo“Il volume delle operazioni è ancora basso rispetto alle emissioni precedenti, perché i produttori non hanno alcuna intenzione di vendere a questi prezzi”, affermando che il cambio di 300 dollari per dollaro è ancora basso rispetto al dollaro finanziario, soprattutto tenendo conto conto l’escalation dei giorni scorsi, e il valore che ottiene dagli agricoltori dei paesi vicini

Tuttavia, “negli ultimi giorni ci sono state offerte da parte di alcuni acquirenti anche per miglioramenti di prezzo suggeriti 100.500 dollari per tonnellataI volumi operati, che hanno superato le 200.000 tonnellate al giorno, sono il doppio dei volumi operati all’inizio del programma di incremento delle esportazioni, anche se sono ancora al di sotto delle attese fissate dal governo.

Oltre al cambio non soddisfacente per la vendita dei semi di soia, un altro fattore penalizza l’operatività, spiega D’Angelo: “Aggiungendo al programma altri prodotti, come il girasole e l’orzo, si è creato nuovo business con questi prodotti, elencati in mercati dove ci sono pochi Ci sono compratori, con i quali si possono chiudere le operazioni a prezzi più alti a causa del cambio di 300 dollari per dollaro; ci sono agricoltori che approfittano di questa situazione ed evitano di vendere la soia”.

Da parte sua, l’analista di mercato di Grassi Brokerage Company ha dichiarato: Juan Manuel Uberti, ha osservato che la dinamica aziendale rimane in linea con le settimane precedenti e che “i grandi volumi sono sconosciuti e comprendiamo che stanno vendendo lentamente e in modo incrementale, solo in casi specifici e necessita di più che approfittare di una grande opportunità o catalizzatore”. Per uno specialista, i prezzi sono uno dei punti centrali che spiegano questa situazione. “Non possiamo ignorare il fatto che i prezzi in dollari della soia e dei suoi derivati ​​sono diminuiti in modo significativo sul mercato internazionale, il che indubbiamente influisce negativamente sulla capacità di pagare i semi di soia che possono essere prodotti dalle industrie locali.

“Ad esempio, durante il mese di dicembre, la capacità di spinta teorica (FAS) dell’industria dell’esportazione ha oscillato tra $ 360 e $ 390 per tonnellata, mentre attualmente siamo intorno a $ 335 per tonnellata. Quindi, moltiplicando per $ 300 per dollaro, arriviamo a un valore di pesos per semi di soia nel mercato locale, che finisce per non essere entusiasta dei produttori”.

Allo stesso modo, le turbolenze nel mercato dei cambi rendono difficile il processo decisionale. Pertanto, “l’aumento dei tassi di svalutazione implicita nei futures sul dollaro e l’accelerazione del tasso di svalutazione della valuta ufficiale, significano che $ 300 per dollaro non rappresentano più molto stimolo. Nel frattempo, i forti aumenti dei prezzi finanziari generano nuovamente un ampio divario del tasso di cambio rispetto al account di stimolo originale.

Accumulo di vendita di semi di soia del dollaro

Infine, Uberti ha evidenziato l’inclusione di sorgo, orzo e girasole, che hanno avuto impatti contrastanti sul marketing e sulla generazione di valuta estera. “Dei tre, è stato il complesso di orzo e girasole a mostrare le maggiori dinamiche in termini di volumi scambiati e annotazioni delle dichiarazioni di vendita all’estero (DJVE). Se tutti i volumi di esportazione fissati dal governo sono completati, ciò potrebbe significare un afflusso di valuta estera avvicinandosi a 1.500 milioni di dollari americani”.

per l’analista Carlo Echobari Difficilmente le dinamiche di vendita attuate nel programma, i volumi da produrre di soia, la situazione economica e i prezzi offerti per la merce rispetteranno l’obiettivo perseguito dal governo, anche se È possibile che dal 15 maggio ci sia un’accelerazione nella commercializzazione della pillolain concomitanza con l’aumento del reddito delle colture.

Secondo Ichbari, la liquidazione valutaria finora effettuata, pari a circa 2.000 milioni di dollari Usa, non solo è “molto inferiore alle intenzioni del governo”, ma anche, tenendo conto che gli acquisti dell’industria dell’export ammontano a 1,8 milioni tonnellate, l’importo liquidato “è praticamente la metà delle merci che equivalgono a 2.000 milioni di dollari USA. Cioè, avrebbero dovuto comprare il doppio”.

La siccità ha causato enormi disagi all’attuale campagna della soia

Lo specialista ha sottolineato che ci sono una serie di fattori che renderebbero impossibile raggiungere l’obiettivo del governo, che è principalmente quello di ottenere solo 5.000 milioni di dollari dal complesso della soia. La prima è che il raccolto “nella migliore delle ipotesi ammonterà a 20 milioni di tonnellate, che è infinitamente inferiore ai 50 milioni ipotizzati all’epoca. In secondo luogo, la raccolta non è ancora terminata e, in terzo luogo, presenta notevoli problemi di qualità. Pertanto, per sapere se (Export) sarà effettivamente in grado di acquistare ciò che intende acquistare dipende da cosa liquidare, e a seconda di ciò che intende anche il governo, bisognerà attendere dopo il 15 o il 20 maggio. le vendite in questi ultimi giorni riprendono un po’ a seconda del fatto che i produttori effettuano la raccolta.

Allo stesso modo, un altro fattore che impedirebbe il raggiungimento dell’obiettivo è che “il prezzo non è attraente”, ma anche che “il miglioramento del tasso di cambio è stato completamente assorbito da come il dollaro si è sfaldato quando il dollaro ha raggiunto i 500 dollari. “Qualcuno a $ 300 anche se il tasso di cambio differenziale. E credere che a luglio e agosto quei $ 300 siano già completamente diluiti perché il dollaro a termine vale quello o più. E in un certo senso il dollaro agricolo può non lavorare troppo, al di là di quello che può riuscire nelle ultime due settimane perché il raccolto sta procedendo”.

