Dollaro: prezzo di apertura oggi, 1 marzo, in Paraguay

Il Guarani è una delle valute più antiche dell'America Latina. (informazione)

Dopo l'apertura del mercato azionario dollaro Americano Pagato all'inizio della sessione 7.285,64 Guarani in mediache rappresenta una variazione del 1,73% rispetto alla cifra della sessione precedente di 7162,04 Guarani.

Per quanto riguarda la scorsa settimana, dollaro Americano Registra un aumento 0,17%quindi ha mantenuto il suo massimo ormai da un anno 2,89%.

Per quanto riguarda le differenze di oggi rispetto alle date precedenti, si tratta di una serie di quattro sessioni consecutive di guadagni. La volatilità indicata la scorsa settimana rappresenta un saldo leggermente inferiore rispetto alla volatilità mostrata dai dati dell'anno scorso, per cui il suo prezzo mostra meno variazioni di quanto previsto di recente.

Negli ultimi due decenni Paraguay Ha registrato una forte crescita economica, alla luce di questa situazione Banca Mondiale Si prevede che entro il 2024 ci sarà un rallentamento rispetto al periodo precedente.

Lui Banca Centrale del Paraguay (BCP) prevede una crescita del 3,8% del PIL (prodotto interno lordo). Carlos Carvalho, capo dell'istituto bancario, prevede che l'inflazione raggiunga l'obiettivo previsto del 4% entro la fine di quest'anno.

La ripresa economica del Paraguay è il prodotto della diversificazione del reddito in vari settori; Questa situazione è stata evidenziata dagli specialisti della regione che la considerano un segno di salute economica.

La Banca Mondiale conferma che il rallentamento economico in Paraguay diminuirà leggermente al 4%; Tuttavia, questo sarà uno dei tassi di crescita più elevati della regione.

Il Guarani ha corso legale in Paraguay È stata creata nel 1943 e detiene il record di essere una delle monete più antiche dell'America Latina.

Inizialmente era diviso in 100 centesimi, ma a causa dell'inflazione i centesimi non furono più utilizzati. In termini di abbreviazione, viene comunemente utilizzata l'abbreviazione PYG.

Era il 5 ottobre 1943 quando fu emanato il decreto che istituiva il Sistema Monetario Organico della Repubblica del Paraguay, in base al quale Ha cercato di garantire stabilitàRafforzare e riaffermare l’indipendenza e la sovranità monetaria. Con questa decisione è stato sostituito anche il peso paraguaiano.

A quel tempo, il valore del Guarani era pari a 100 pesos paraguaiani, successivamente cambiato in centesimi.

Le banconote e le monete del nuovo taglio sono state in circolazione dal 1944 ad oggi e la loro emissione è ora regolata dalla Banca Centrale del Paraguay.

Fu fino al 1998 che finalmente Furono messe in circolazione le prime 100.000 banconote Guarani, che oggi è la banconota di valore più alto. All’inizio del 2020, questa banconota valeva circa 16 dollari USA o 14 euro. Attualmente esistono anche banconote da 20.000 e 2.000 Guarani, nonché monete da 50, 100, 500 e 1.000 Guarani, in vari formati.

Negli ultimi due decenni, Le politiche macroeconomiche del Paraguay hanno portato benefici all'economia, che ha mostrato una forte crescita dal 2004 al 2019, in parte grazie alle esportazioni agricole, all’energia idroelettrica e alle riforme costituzionali che hanno contribuito a mantenere la stabilità. Secondo i dati di Banca MondialeIl tasso di povertà è sceso dal 40,2% al 19,7%.

Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, la crescita ha rallentato: l’economia si è contratta nel 2019, Il tasso di povertà è tornato a salire al 22,3% nel 2020 Si prevede che questi fattori, insieme all’inflazione, manterranno la povertà al di sopra dei livelli pre-pandemia.