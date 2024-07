Dollaro: prezzo di apertura oggi, 8 luglio, in Brasile

L’anno politico in Brasile ha un impatto sul mercato dei cambi. (informazione)

Dopo l’apertura dei mercati dollaro Americano Viene pagato inizialmente R $ 5,46 in mediacon una variazione dello 0% rispetto ai 5,46 brasiliani del giorno prima.

Tenendo conto degli ultimi sette giorni, e dollaro Americano Registra una diminuzione 3,85%% Anche se al contrario si registra ancora un aumento di anno in anno 12,08%.

Per quanto riguarda le variazioni di questa giornata rispetto alle date precedenti, si rompe con la linea dei prezzi di mercato delle ultime quattro sessioni. È chiaro che la volatilità degli ultimi sette giorni è superiore a quella raggiunta l’anno precedente (10,06%), per cui il valore vede variazioni maggiori rispetto alla tendenza generale.

L’economia brasiliana è posizionata come quella con la crescita più rapida dell’America Latina, trainata dal settore agricolo e dalle esportazioni, tuttavia, la Confederazione Nazionale dell’Industria (CNI) stima che questa situazione non si ripeterà quest’anno a causa della mancanza di una base solida.

Il National Economic Institute stima che lo scenario globale impedirà gli stessi aumenti storici dell’anno scorso e prevede un rallentamento fino allo 0,2%.

Carlos Coal, ex ministro del Tesoro brasiliano, ritiene che lo scenario internazionale preannuncia un calo dei tassi di interesse nelle principali banche del mondo e prevede per il paese sudamericano una crescita economica compresa tra 1,5 e 1,8.

Il real, o real brasiliano come è conosciuto a livello internazionale, ha corso legale in Brasile. È la ventesima valuta più scambiata al mondo e la seconda valuta più scambiata in America Latina dopo il peso messicano.

In vigore dal 1994, reale Sostituisci “Real Cruzeiro” La sua abbreviazione è BRL; È anche la quarta valuta più scambiata nel continente americano dopo il dollaro statunitense, il dollaro canadese e il peso messicano.

Uno degli eventi che hanno segnato la valuta brasiliana è stato il real nel 1998 È stato sottoposto ad un forte attacco speculativo Ciò fece sì che il valore della valuta diminuisse l’anno successivo, passando da un valore di 1,21 a 2 riyal per dollaro.

Attualmente esistono monete in rame da 1 e 5 centesimi, monete in bronzo da 10 e 25 centesimi e monete in cupronichel da 50 centesimi. L’unica moneta reale è bimetallica. Va notato che nel 2005 le monete da centesimi sono state sospese, ma continuano ad avere corso legale.

In materia economica, come altri paesi della regione, lo è anche il Brasile Ha dovuto affrontare il mostro dell’inflazione Che è salito all’11 per cento nel 2022.

Il panorama è complicato dal recente cambiamento avvenuto da allora nella politica del Paese Luiz Inacio “Lula” da Silva ha assunto un nuovo mandato presidenzialeÈ il terzo nella sua vita, in un contesto in cui l’economia mostra un miglioramento, ma gli aiuti stanziati per l’epidemia e l’aumento delle prestazioni sociali hanno creato un grande divario.