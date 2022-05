domenica 22 maggio 2022 (18:00 GMT)

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2022 – 18:01

Guerra in Ucraina

_________________

Contesto – Kiev/Mosca – L’Ucraina spera che l’arrivo di più armi occidentali, in particolare l’artiglieria, aiuterà a bilanciare le forze con la Russia e le consentirà persino di effettuare contrattacchi nel sud e nell’est del paese. (Ho inviato)

(foto) (video)

Donne – Kiev – Emilia cerca da più di un mese di recuperare il corpo del marito morto in guerra, per il quale si è unita alle mogli e alle madri dei soldati ucraini alla ricerca dei mariti e dei figli mandati al fronte. Scritto da Louis Angel Regglero, inviato speciale. (Ho inviato)

(foto) (video)

BALTS – RIGA – Mentre infuriano i combattimenti armati nell’Ucraina orientale, infuria online una guerra ombra contro gli Stati baltici, il più grande fornitore di armi dell’Ucraina rispetto al PIL. di Juris Kaza. (Ho inviato)

EUROGRUPPO – BRUXELLES – I ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Eurozona stanno valutando lunedì lo sviluppo dell’economia della comunità dopo che la Commissione Europea ha abbassato le previsioni a causa dell’impatto della guerra in Ucraina. (inviato) (voce)

__________________

Elezioni australiane – Sydney (Australia) – Il nuovo governo australiano, guidato dal laburista Anthony Albanese, è impegnato a cambiare la politica climatica in uno dei paesi pro capite più inquinanti del pianeta. Di Rocio Otoya (INVIATO) (Immagine)

ASIA, USA – TOKYO – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concluso la sua visita ufficiale in Corea del Sud e si è recato in Giappone, una nuova tappa del suo tour incentrato sulle sfide degli armamenti di Pyongyang e sull’ampliamento della cooperazione di fronte all’ascesa della Cina. Di Antonio Hermosen Gandol (INVIATO) (Immagine)

APEC TRADE – BANGKOK – Si è conclusa senza una dichiarazione finale la riunione dei ministri del Commercio delle 21 economie della Cooperazione Economica Asia-Pacifico a causa del boicottaggio da parte di alcuni Paesi della rappresentanza di Mosca. Scritto da Noel Knight. (Ho inviato).

(foto) (video)

Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – Ginevra – Prende il via l’assemblea annuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con la presenza di cento ministri della Salute e molti capi di Stato e di governo, con la sfida di gettare le basi per porre fine alla fase più grave della pandemia. di Antonio Proto (presentato).

Forum di Davos – Davos (Svizzera) – Il World Economic Forum torna a tenere il suo famoso incontro annuale a Davos, al quale partecipano in prima persona i leader politici ei dirigenti che guidano l’economia globale. Di Isabel Sacco (presentato).

(video)

ELEZIONI COLOMBIA – BOGOTA – I candidati alla presidenza della Colombia hanno chiuso la loro campagna elettorale in una piazza pubblica con grandi manifestazioni una settimana prima delle elezioni del 29 maggio.

(foto) (audio) (video)

Crisi Cuba-L’Avana – La grave crisi economica, il forte aumento dell’immigrazione e dei disordini sociali hanno spinto molti a fare confronti tra il momento presente a Cuba e il cosiddetto periodo speciale degli anni ’90. di Juan Palop (inviato).

(foto)

Festival di Cannes

________________

UFFICIALE – CANNES (Francia) – Lo svedese Robin Ostlund, vincitore della Palma d’Oro nel 2017 con “The Square”, torna a Cannes con “The Triangle of sadness”, una nuova satira degli alti circoli, questa volta incentrata sul mondo di moda. di Magdalena Tsanis (INVIATO)

(foto)

VIKANDER – Cannes (Francia) – L’attrice svedese Alicia Vikander, vincitrice del premio Oscar per “The Danish Girl”, ha parlato con Effie della serie “Irma Vep”, che presenterà a Cannes con il regista Olivier Assayas e sarà presentata in anteprima su HBO Max. Il 6 giugno. Di Marta Garde (presentato).

(foto)

Cronaca

_________

CARCERE IN TURCHIA – ISTANBUL – Con la scadenza delle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus alla fine di maggio, tutti i permessi di rilascio in Turchia saranno annullati per decine di migliaia di detenuti che dovranno di conseguenza tornare in carceri sempre più sovraffollate. di Ilya U. Topper. (Ho inviato).

(foto)

Meraviglioso

Evento internazionale

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe, senza il preventivo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.