domenica 9 ottobre 2022 (17:00 GMT)

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 ott 2022 – 17:12

Guerra in Ucraina

La Russia punisce Zaporizhia il giorno dopo l’esplosione del ponte in Crimea

Mosca / Leopoli (EFE). – La Russia ha attaccato oggi Zaporizhia e lo ha fatto il giorno dopo l’esplosione che ha danneggiato il ponte di Crimea, in una nuova battuta d’arresto per la fragile logistica di Mosca, che trasportava attraverso questa infrastruttura pesanti equipaggiamenti militari e rifornimenti per le truppe nell’Ucraina meridionale.

Guerra in Ucraina

Sale il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo di giovedì a Zaporizhia

Leopoli (Ucraina) (EFE). Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato oggi sul suo account Facebook nove foto e un videoclip sulle conseguenze dell’ultimo attacco missilistico russo a Zaporizhia, che ha provocato la morte di almeno 13 persone nella guerra in Ucraina. “Non ha mai voluto.” “Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico alla popolazione civile di Zaporizhia ha distrutto case e condomini, dove le persone dormivano solo di notte e vivevano solo, e nessuno è stato attaccato”, ha scritto in una lettera compilata da Ukrinform.

Guerra in Ucraina

Secondo l’Ucraina, più di 1.170 chilometri quadrati sono stati liberati nella regione di Kherson

Leopoli (Ucraina) (EFE): domenica, le forze armate ucraine hanno riferito di aver finora liberato dall’occupazione russa più di 1.170 chilometri quadrati nella regione di Kherson. “Ad oggi, dall’inizio delle operazioni attive, sono stati liberati più di 1.170 chilometri quadrati nella direzione di Kherson. Sono in corso lavori per mettere in sicurezza le aree, pulirle e attuare misure di stabilizzazione”, ha affermato Natalia Homenyuk, capo della commissione. Il centro stampa per il coordinamento congiunto del Comando Operativo “Sud” in televisione.

Guerra in Ucraina

Putin terrà una riunione del Consiglio di sicurezza lunedì

MOSCA (EFE): Il presidente russo Vladimir Putin si incontrerà domani al Consiglio di sicurezza, due giorni dopo che una potente esplosione ha parzialmente distrutto il ponte di Crimea, l’unico ponte che collega la penisola ucraina alla Russia. “Domani il presidente terrà un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza”, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Guerra in Ucraina

Zelensky condivide le foto di Zaporizhia in modo che il mondo possa vedere la “verità”

Leopoli (Ucraina) (EFE). Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato oggi sul suo account Facebook nove foto e un videoclip sulle conseguenze dell’ultimo attacco missilistico russo a Zaporizhia, che ha provocato la morte di almeno 13 persone nella guerra in Ucraina. “Io non lo voglio”. “Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico alla popolazione civile di Zaporizhia ha distrutto case e condomini, dove le persone dormivano solo di notte e vivevano solo, e nessuno è stato attaccato”, ha scritto in una lettera raccolta dall’agenzia . .

Guerra in Ucraina

21 corpi sono stati trovati a Liman, compresi i corpi di bambini

Leopoli (Ucraina) (EFE). – Oggi la polizia ucraina ha riferito che i primi venti corpi sono stati riesumati in un cimitero di massa a Lyman, nella regione di Donetsk, tra i quali c’erano anche bambini. “I civili sono stati sepolti in tombe individuali e l’esercito in una trincea di 40 metri”, ha detto il capo della polizia ucraina Ihor Klimenko, riferendosi a un testimone, secondo le istruzioni. dagli invasori russi.

Elezioni austriache

Secondo i sondaggi d’opinione, l’ecologo Van der Bellen lo ha rieletto presidente dell’Austria

Vienna (EFE). – L’ambientalista e progressista Alexander van der Bellen è stato rieletto Presidente dell’Austria con una maggioranza assoluta del 55,4% al primo turno delle elezioni presidenziali svoltesi oggi, secondo le prime, anche ufficiose, previsioni effettuate sui voti già conteggiati .

Energia Francia

Offerte totali per progredire nelle trattative con i sindacati se lo sciopero finisce

Parigi (EFE). – TotalEnergies, il principale gruppo energetico francese, questa domenica ha offerto di portare i negoziati annuali su un nuovo accordo salariale a ottobre, previsto per novembre, in cambio della fine dello sciopero in due raffinerie che sta causando carenza di carburante in molte stazioni di servizio.

Conflitto in Colombia

Il pubblico ministero manda in prigione i presunti assassini del leader sociale colombiano

Bogotà (EFE). – Due presunti membri dissidenti delle FARC sono stati mandati in prigione per l’omicidio del leader sociale Edgar Quintero il 15 maggio nel comune di Santander de Quilechao, nella provincia di Cauca (sud-ovest), la Procura colombiana. Ho segnalato questa domenica. EFE

int-fpa

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.