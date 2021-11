Domenica cala la luce per il terzo giorno consecutivo a €131,5/MWh di EFE

I prezzi del mercato all’ingrosso incidono direttamente sulla tariffa regolamentata, o PVPC, che è servita da quasi 11 milioni di consumatori in Spagna e funge da riferimento per altri 17 milioni che contraggono la loro fornitura nel mercato libero.

Con questo nuovo minimo, il prezzo di questa domenica, giorno in cui l’attività economica è bassa e la domanda di energia scende, rimane sotto i 200, un prezzo che è stato superato in circa il 70% delle giornate di ottobre e che non è ancora stato a novembre. Collegamento.

Madrid, 7 novembre (.). – Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (combinato) è diminuito questa domenica per il terzo giorno consecutivo, in particolare di oltre il 16%, attestandosi a 131,5 euro per megawattora (MWh), il che indica che il secondo valore più basso dall’inizio di novembre.

