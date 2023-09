Domenica combattimento di galli nello spazio urbano della fiera

La Fiera affronta l’ultimo giorno di questa edizione con un programma che include, per la prima volta, un combattimento di galli in cui otto partecipanti dimostrano il loro ingegno e unità attraverso rime improvvisate. Per due ore, a partire dalle 17:30, la piattaforma del Padiglione 2 ospiterà questa attività guidata dall’Associazione Chinito Blasters, si legge in una dichiarazione compilata da IKAL.

Il luogo aprirà i battenti alle 11.30 – l’ingresso è gratuito – e per più di nove ore i visitatori potranno scoprire un catalogo eterogeneo di articoli e servizi: mobili, piccoli elettrodomestici, caravan, alimentari, auto nuove e usate, energia fotovoltaica, assistenza agli anziani, ecc.

Domenica si svolgerà la Mini Cup Castilla y Leon di basket infantile, organizzata dalla Federazione; I laboratori di pattinaggio proseguiranno sulle due piste del Ward 2; Balli latini e contemporanei e festival del cibo di strada; La mostra “Il mondo dei sogni” e il modellino gonfiabile con una superficie di 1.200 metri quadrati hanno trasformato il Padiglione n. 1 in una grande area giochi.

La mostra inaugura domenica 10 settembre dalle 11:30 alle 21:00 e l’ingresso è gratuito. “Fantasy, Mondo dei Sogni” costa 5€ per gli adulti, 2€ per i bambini dai 3 ai 12 anni, gratis per i bambini sotto i 3 anni. Infine, il gonfiabile gigante costa cinque euro e dura mezz’ora.