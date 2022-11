Domenica soleggiata con temperature piacevoli prima di grandi cambiamenti meteorologici in arrivo – NBC Chicago

CHICAGO – Le raffiche di vento che hanno colpito l’area di Chicago sabato continueranno a cadere domenica, ma con cieli sereni e temperature più calde, sarà positivo per i residenti godere di condizioni piacevoli mentre l’area si avvicina di una settimana indietro nel tempo.

La domenica inizierà con cieli nuvolosi al mattino, ma si prevede che queste nuvole si sposteranno fuori dall’area, portando a un pomeriggio soleggiato secondo i modelli previsionali. I venti, che sabato sono stati così forti da danneggiare edifici e camion sulle strade della zona, continueranno a diminuire con l’avanzare della giornata.

Le alte temperature dovrebbero raggiungere la metà degli anni ’60 in tutta la regione, dando ai residenti un assaggio di clima mite dopo il loro viaggio di sabato.

Da domenica tarda a lunedì mattina, la brezza si trasformerà, soffiando da nord e rinfrescando un po’ le cose durante la notte, con minimi che dovrebbero raggiungere la metà degli anni ’30 in aree lontane dal lago Michigan. Questi venti manterranno anche le alte temperature un po’ più fresche rispetto a prima, con Mercurio in bilico intorno a 50 sotto cieli per lo più sereni lunedì.

E i venti cambieranno di nuovo verso mercoledì, soffiando da sud e riscaldando le temperature per alcuni giorni. Si prevede che i massimi raggiungano gli anni ’60 e possibilmente raggiungano gli anni ’70 sia mercoledì che giovedì, ma le temperature dovrebbero scendere da giovedì notte a venerdì mentre il fronte freddo si avvicina all’area.

Mentre quel fronte porterà un po’ di pioggia, la grande novità sarà la massa di aria fredda in agguato dietro di esso. Le temperature elevate di venerdì dovrebbero superare i 40 gradi, ma entro sabato i residenti dell’area di Chicago potrebbero vedere temperature elevate a metà degli anni ’30 e oltre, con i 20 gradi più bassi a soli 20 gradi al largo del lago Michigan.