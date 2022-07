Dominican ha introdotto Espacio Educa a Esteban Echeverría

Paolo Dominicinipreside William Brown National University Il vice, ha aperto in Esteban Echeverria “Espacio Educa” in un incontro a cui hanno partecipato più di 1.000 persone.

Alla legge hanno partecipato anche il governatore di Jujuy e il presidente della United Cities Federation, Gerardo Moralese Rappresentanti Nazionali Martin TitazE il Emiliano YacopettiE il Emiliano Monzo S Alessandro VinocchiaruPresidente dell’Università di Buenos Aires UCR Abate MassimilianoPresidente di UCR Capital Mariela Colettae legislatori Fabian Perechodnik S Firenze Ritamosso, Vice Presidente della Conferenza Nazionale dell’Università della California, Ivana colonnello.

“Dobbiamo cercare spazi che possiamo offrire nell’organizzazione collettiva diverse opportunità Nella comunità. Si spera che sia un luogo in cui la realtà quotidiana può essere migliorata e, soprattutto, prospettive future“, Egli ha detto Martin Lustow In un video di supporto.

“educazione spaziale È un riflesso della prima responsabilità che dobbiamo assumere dalla politica in questo contesto dal cCrisi economica e profondo declino sociale. “Le persone vogliono andare avanti e dobbiamo dare loro gli strumenti per farlo”, ha detto Domenicini alla presentazione di questa nuova sede, che mira a fornire strumenti gratuiti per lo sviluppo dell’area.

proprietario UCRGerardo Morales ha aggiunto che “le sfide Libertà e Uguaglianza avere a che fare con formazione scolastica. Dobbiamo risolvere i problemi delle scuole superiori e dobbiamo ridiscutere l’istruzione superiore verso le carriere. Dovrebbero Collegare l’istruzione al lavoro“.

vice Martin Titaz Ha detto: “Dobbiamo ricostruire un’identità conservatrice Buenos Aires E c’è un’opportunità per farlo in termini di istruzione”.

“educazione spazialeÈ un’area libera aperta alla comunità dove è possibile formare i vicini affariE il marketing digitale S Programmazione, tra molti altri. Ci saranno invece i settori per gli accompagnatori scolastici, lavoro congiuntoe sale riunioni e sarà dotato di Wi-Fi per coloro che desiderano recarsi per lavoro e/o studio. anche, uomini d’affari Avranno l’opportunità di accedere a uno studio dove potranno scattare foto dei loro prodotti utilizzando consulenza professionale e area espositiva.

“Sono nato, cresciuto e vivo lì Esteban Echeverria. Credo in quello che sta succedendo qui e scommetterei su un piano d’azione e su una strategia strutturale. Abbiamo aperto la sede William Brown National University Tre mesi fa e ora abbiamo aggiunto Espacio Educa. siamo da cBuenos Aires urbana. Percorrendo le sue strade, vogliamo che i nostri figli scelgano di vivere qui e si sentano orgogliosi. Esteban Echeverría è il nostro piano A. È qui che vogliamo cambiare”. domenicano per finire l’atto.