“Dominoes”, la nuova anteprima del prossimo album dei Jungle

la foresta Hanno già un nuovo singolo, “Dominoes”, un’anteprima di come si intitolerà il loro prossimo album “vulcano”, Vedrà la luce dopo 11 agosto . Il singolo principale del quarto album, “Candle Flame” (feat Eric l’architetto ) è diventato un successo con quasi otto milioni di visualizzazioni ed è stato supportato da molte stazioni radio come Radio 1, Radio 2 o Apple Music 1, tra gli altri.

Chitarre scintillanti sono al centro di questa canzone che, insieme a una voce commovente e una strumentazione organica, riecheggiano le famose esibizioni dal vivo di la foresta . “Dominoes” è accompagnato da un video sfaccettato, che è molto naturale per il duo britannico, in quanto offre una coreografia emotiva ed espressiva in una ripresa che porta quel linguaggio fisico alla musica.

Il nuovo album segna un progresso per il gruppo, non solo per la gamma di collaboratori, ma anche perché la maggior parte delle note che ascolterai sul progetto sono originali: ne vedrai solo un campione. Inoltre, il duo sarà in tournée per tutto l’anno Stati Uniti ed Europa E lo sarà due fermate In Spagna: sarà th 27 ottobre dentro Club di San Giorgio A Barcellona e il 28 ottobre dentro Palazzo Vestigia A Madrid.