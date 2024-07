Donald Trump è più vicino alla Casa Bianca – Escambray

In un discorso durato più di 90 minuti, Trump ha raccontato cosa è accaduto durante la sparatoria a Butler, in Pennsylvania, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento grave di altre due.

Trump ha spiegato nel suo discorso che “niente ci influenzerà. Niente ci fermerà. Nessuno ci fermerà mai. (Foto: BL).









L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato la sua nomina per la terza volta consecutiva al termine della Convention nazionale repubblicana, dove ha confermato oggi il suo controllo completo sul partito.

In un discorso durato più di 90 minuti – un record per questo tipo di eventi – Trump ha fatto riferimento all’attentato alla sua vita durante un comizio elettorale in Pennsylvania e ha parlato del potere divino che lo ha salvato dal tentativo di omicidio che lo ha lasciato con un lesione all’orecchio. Giusto.

Trump ha adottato un tono cupo per raccontare a un pubblico che mostrava praticamente segni di amore (nessuno ricorda l’ex presidente caduto in disgrazia) cosa è successo durante la sparatoria a Butler, in Pennsylvania, che ha provocato un morto e altri due gravemente feriti.

“Non dovrei essere qui stasera”, ha affermato Trump sul palco della convention del 15-18 luglio a Milwaukee.

Nel suo intervento ha fatto riferimento alla questione economica e all’inflazione, che sono tra le maggiori preoccupazioni degli elettori. Ha fatto riferimento anche alla politica estera del suo successore democratico, Joe Biden, e all'”invasione” del confine meridionale in relazione alla crisi dell’immigrazione. .

Trump ha ripetuto quella che era stata una costante della sua campagna: se eletto, avrebbe intrapreso deportazioni di massa di immigrati clandestini e, inoltre, avrebbe parlato di taglio delle tasse e di rafforzamento del potere degli Stati Uniti all’estero.

In un intervento non privo di dichiarazioni false o fuorvianti, nonostante abbia ricevuto un coro di “Vinci, vinci, vinci”, Trump ha chiarito che “niente ci influenzerà. Niente ci fermerà. Nessuno ci fermerà mai.

Il suo orecchio destro insanguinato e il suo pugno alzato sulla scena del caos del 13 agosto a Butler hanno contribuito a cancellare tutto, dalla reclusione criminale di Trump in una prigione della Georgia al suo processo penale a New York, il primo per un ex presidente. Presidente degli Stati Uniti – si è reso colpevole di 34 crimini gravi.