Donna muore dopo essere caduta da 40 metri dalla zip line in Italia

Roma.— Uno Una donna è morta dopo essere caduta da un’altezza di 40 metri Durante una passeggiata linea di filamentoIn un incidente registrato in video da sua nuora.

Ghislane Moutahir, un marocchino, è morto il 5 maggio dopo essersi lanciato da una zip line nelle Alpi Orobie, in Italia. Vola Motion Park Lì andò per godersi una vacanza in famiglia dedicandosi ad attività attive.

Sull’accaduto stanno indagando le autorità competenti.

Le prime versioni dei fatti indicano che la donna ha frenato improvvisamente poco prima di raggiungere la fine della teleferica, lasciandola sospesa e vulnerabile, ma non si sa ancora come e perché sia ​​stata lanciata dal canale.

Le autorità stanno utilizzando il video registrato dalla nuora, che era già arrivata all’altro capo della teleferica, per chiarire cosa sia successo.

Il Fly Motion Park è temporaneamente chiuso mentre vengono effettuate le indagini per determinare se qualche attrezzatura di sicurezza non ha funzionato.

