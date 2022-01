Donnarumma chiude le speculazioni su un presunto cattivo rapporto con Keylor Navas per il titolo contro il Paris Saint-Germain | calcio | Gli sport

In Francia si è molto speculato sulla relazione tra Donnarumma e Navas poiché si riteneva che non ci fosse alcun collegamento tra loro.

Gianluigi Donnarumma è il presente e il futuro del calcio professionistico. Il portiere del Paris Saint-Germain ha solo 22 anni ed è uno dei migliori giocatori al mondo nella sua posizione, ma da quando è arrivato nel suo nuovo club, ha gareggiato alla pari con Keylor Navas.

In Francia ci sono state molte speculazioni sul rapporto tra Donnarumma e Navas, poiché si credeva che non avessero nulla da fare e non si coordinassero, tuttavia l’italiano si è stancato e ha spiegato la sua posizione.

“Sono molto calmo. Ho un ottimo rapporto con Keylor. Siamo amici quindi non c’è problema anche se sono fuori a cercare di inventare storie, e no, non c’è problema. Siamo una grande squadra e in tutte le grandi squadre c’è concorrenza”, ha confermato Donnarumma in un’intervista a Francia TVI giornali sono pubblicati marcatore Dalla Spagna.

“Siamo entrambi molto sereni, lavoriamo bene e poi è l’allenatore che prende le sue decisioni. Siamo a vostra disposizione e pronti a dare il massimo”, ha aggiunto il portiere italiano.

“A Parigi ho più pressione del Milan, sono in un club che vuole vincere tutto. Questo è solo l’inizio. La mia ambizione non è cambiata: è vincere, vincere, vincere”, ha concluso Donnarumma, che ha ha giocato 12 partite in questa stagione mentre il suo compagno l’ha giocata 15 volte. (Dottoressa)