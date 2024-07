Dopo 334 missioni, è successo questo: il primo fallimento del Falcon 9 dal 2016

Sembrava qualcosa che non sarebbe mai accaduto, ma otto anni dopo il razzo Falcon 9 di SpaceX fallì. Il 12 luglio 2024, alle 02:35 UTC, la missione Starlink Group 9.3 decollò dalla rampa SLC-4E della base di Vandenberg (California). ). La missione consisteva nel mettere in orbita venti satelliti Starlink v2 Mini, tredici dei quali erano D2C (direttamente alla cellula) per comunicare direttamente con le stazioni mobili. Il lancio non potrebbe essere più di routine. Si è trattato del 70esimo lancio di un razzo Falcon 9 nel 2024, e del 354esimo lancio in totale, numeri da capogiro. Infatti, il decollo è avvenuto senza incidenti e il primo stadio B1063 ha completato la sua funzione ed è atterrato senza problemi sulla chiatta OCISLY, avendo completato la sua 19a missione (è stato rispettivamente il 329esimo atterraggio riuscito del primo stadio e il 255esimo).

Ma durante l’ascesa in orbita del secondo stadio, e dopo la separazione del cappuccio, le camere convenzionali che ci mostrano il motore Merlin 1DVac hanno iniziato a mostrare brina e perdite di fluido, che in seguito è stato confermato essere ossigeno liquido. La formazione di brina e ghiaccio di ossigeno liquido nel secondo stadio è un evento comune ai lanci del Falcon 9 che di solito attira l’attenzione, ma in questa occasione la quantità di ghiaccio era molto maggiore. Inoltre risultavano chiaramente anomali la fuoriuscita di liquidi e l’eccessivo gonfiamento degli strati di materiale isolante (MLI) durante l’accensione. Nonostante tutto, è stata completata l’accensione del secondo stadio, durante il quale il carico utile di venti satelliti è stato posto in un’orbita iniziale di circa 135 x 280 chilometri, con un’inclinazione di 53,2 gradi.

Le missioni Starlink utilizzano due razzi di secondo stadio, il primo per lasciare il carico utile in un’orbita di circa 150 x 300 chilometri, e il secondo, per una durata molto breve, per sollevare il perielio fino a quando l’orbita diventa circolare a circa 300 chilometri. (Originariamente veniva utilizzata una singola accensione, ma è stata cambiata in due a causa delle dimensioni maggiori del motore V2 Mini e dell’aumento dell’attrito atmosferico a quelle altitudini dovuto all’espansione dell’atmosfera vicino alla massima attività solare.) Da lì, i satelliti utilizzano i loro motori ionici basati sull’argon per ruotare l’orbita e sollevare il perielio a 300 chilometri. Tuttavia, la seconda accensione non è avvenuta. Secondo Elon Musk Tuttavia, lo stadio è sopravvissuto, è stato in grado di schierare i satelliti e ha potuto quindi essere disabilitato per impedire loro di esplodere successivamente in orbita. Ovviamente non è stato possibile un’accensione di rientro e lo stadio è rimasto in orbita, anche se solo per breve tempo.

Senza questa seconda accensione, i satelliti Starlink sono rimasti in orbita ad un perigeo molto basso (la maggior parte a 135, ma alcuni a 115 km, anche se uno sembra essere riuscito a raggiungere i 190 km). A questa altitudine, l’attrito atmosferico è estremamente intenso, e sebbene Musk abbia notato che hanno attivato i loro motori a ioni alla massima potenza…«Curvatura 9»—,Questi propulsori generano pochissima spinta. Resta da confermare che tutti i satelliti sembrano essere rientrati tra il 12 e il 13 luglio (il 12 luglio intorno alle 11 UTC, è stato osservato il rientro di almeno uno dei 20 satelliti Starlink sul Cile). La perdita di due dozzine di satelliti Starlink non ha particolare importanza in un’enorme costellazione di oltre 6.250 unità in orbita (anche se il guasto si aggiunge al rientro di circa otto unità difettose della costellazione 9.1 lanciata il 19 giugno). Ma è rilevante per le operazioni del Falcon 9, la rampa di lancio che vuole consolidare la sua posizione di vettore con il tasso di volo più alto della storia.

Come accade ogni volta che un dispositivo di lancio si guasta, con conseguente perdita di carico utile, la FAAAmministrazione federale dell’aviazione) ha ordinato un’indagine sull’incidente e le missioni del Falcon 9 sono state pertanto sospese fino a diversa decisione. Se un altro missile venisse lanciato a una velocità di volo inferiore, la decisione della FAA probabilmente non avrebbe un impatto molto significativo. In definitiva, tutto lascia pensare che il guasto del secondo stadio sia di facile soluzione (a meno che non si tratti di un errore di progettazione) e nessuno dubita che SpaceX risolverà il problema nel giro di poche settimane. Ma, per quanto semplice sia la soluzione, la ricerca ha i suoi tempi. Per una piattaforma di lancio che era sulla buona strada per battere il record di 96 missioni in un anno, questa battuta d’arresto è una brutta notizia. Non dimentichiamo inoltre che il Falcon 9 è un razzo certificato per il lancio con equipaggio con Crew Dragon, quindi questo atterraggio influenzerà le future missioni Polaris Dawn (31 luglio) e Crew 9 (metà agosto), così come altre missioni senza pilota. , ma attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale, come la nave cargo Cygnus NG-21 (3 agosto). Naturalmente è anche possibile che la soluzione del problema richieda più tempo e che altre missioni chiave ne risentano, come la sonda Europa Clipper, la cui partenza è prevista in ottobre (nei giorni scorsi sono emerse notizie di un possibile ritardo nella la missione). La missione è dovuta a un errore hardware che potrebbe non resistere alla massiccia dose di radiazioni prevista nell’orbita di Giove, ma non è chiaro fino a che punto questo problema causerà un ritardo significativo nella missione.

È stata una fortuna che questo fallimento si sia verificato durante una missione Starlink “non descritta” e non su un lancio con equipaggio o su una sonda da miliardi di dollari (sì, un lancio di Crew Dragon richiede solo una singola accensione del secondo stadio, ma non è questo il punto). Si tratta tuttavia del primo guasto di un razzo Falcon 9 da quando il secondo stadio del Falcon 9 F9-029 è esploso il 1 dicembre 2019 sulla rampa dell’SLC-40, distruggendo il satellite israeliano Amos 6 a causa del sistema di pressione. Fase elio. Per riscontrare un guasto del razzo Falcon 9 durante il lancio bisogna risalire al 28 giugno 2015, quando anche un altro secondo stadio si guastò a causa di un sistema di pressione. In questa occasione, un’esplosione del secondo stadio ha causato la disintegrazione del razzo Falcon 9 v1.1 prima che il primo stadio si separasse, causando la perdita della nave cargo Dragon CRS-7. Dall’incidente dell’Amos 6, il Falcon 9 ha effettuato 334 missioni senza un solo guasto, un record.

Anche se tutti sanno che il Falcon 9 è l’unico lanciarazzi riutilizzabile attualmente in servizio al mondo, la verità è che la sua affidabilità è altrettanto importante. Quando SpaceX annunciò che avrebbe riutilizzato il primo stadio del Falcon 9, pochi dubitavano della sua capacità di farlo, ma molti si chiedevano se avrebbe potuto farlo con l’affidabilità minima che gli avrebbe permesso di competere nello stesso mercato di altri lanciatori come il Delta IV. Oppure Atlas V o Ariane 5. Ora non resta che attendere per scoprire le ragioni esatte del fallimento. Se fosse dimostrato che l’incidente è stato il risultato delle pressioni per lanciare più missioni e superare il record di 96 missioni annuali, la cosa potrebbe essere più grave. In caso contrario, quasi sicuramente rivedremo il Falcon 9 in volo tra qualche settimana. Tuttavia, il guasto del Falcon 9 si verifica solo mentre la navicella Starliner è ancora attraccata alla ISS e ci ricorda perché la NASA vuole avere una seconda navicella spaziale con equipaggio in grado di raggiungere la ISS nonostante le impressionanti prestazioni della Crew Dragon finora.