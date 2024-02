Dopo aver classificato Argentina e Paraguay, le due squadre di calcio che giocheranno ai Giochi Olimpici

Argentina e Paraguay alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nell'ultimo giorno della fase finale dei Giochi Olimpici tenutisi in Venezuela, tutto è stato deciso: L'Argentina batte il Brasile 1-0, è stato aggiunto uno dei biglietti per i Giochi di Parigi 2024; Il Paraguay, che ha fatto lo stesso con la nazione ospitante il Venezuela, è diventato campione e si è assicurato la presenza all'evento olimpico. Ora resta da determinare le ultime quattro nazioni che si qualificheranno per la competizione di calcio maschile in Francia.

È la terza volta consecutiva che l'Argentina ottiene un biglietto diretto per i Giochi, dopo che lo ha fatto anche in Colombia 2020, quando si è dedicata alla partecipazione all'evento olimpico in Giappone (questa volta con il Brasile) e prima ancora in le Olimpiadi di Tokyo 2020. Preolimpiche in Cile 2004 con il Paraguay. Questa sarà la terza edizione che conterrà La perogache oltre ad Atene (perse la finale contro l'argentino Marcelo Bielsa), apparve anche a Barcellona 1992.

Sono già 12 i paesi che si sono assicurati il ​​biglietto per il torneo. Inoltre FranciaPoiché sono gli organizzatori, hanno il loro biglietto Stati Uniti, Repubblica Dominicana (CONCACAF), Spagna, Israele, Ucraina (UEFA), Egitto, Mali, Marocco (Africa), Nuova Zelanda (Oceania), Paraguay e Argentina (Sud America). Ancora da conoscere i tre giocatori asiatici che lasceranno la AFC U-23 Cup che si disputerà in Qatar nell'aprile 2024, così come le restanti quote da decidere in un playoff internazionale tra una squadra africana e una asiatica (da definire). tenutosi in Francia). .

Dalla sua casa di Miami, Lionel Messi si è unito ai festeggiamenti dell'Argentina con un post sul suo account Instagram sul risultato contro il Brasile e il leggendario “Andiamo!” Va beneCampione dei due ori nazionali nel 2004 e nel 2008, non ha chiuso le porte alla carica di capitano della Major dopo la Copa America: “Messi si è guadagnato il diritto di decidere se vuole andare alle Olimpiadi. Siamo amici, abbiamo un rapporto e come allenatore devo invitarlo. So che non è facile”.

Jara Saguier, allenatore del Paraguay, aveva già qualificato il Perù per le Olimpiadi di Atene 2004 (Reuters/Leonardo Fernandez Viloria)

Un altro fatto degno di nota nell'esordio a Caracas è stata la guida dell'esperto allenatore paraguaiano Carlos Jara Saguer, che ha mostrato la piena vitalità all'età di 73 anni. L'ex calciatore messicano del Cerro Porteño e Cruz Azul ha goduto di una lunga carriera alla guida del Perujas, dove ha giocato anche come giocatore. È stato l'allenatore che ha ottenuto il secondo posto nelle qualificazioni olimpiche del 2004 e la medaglia d'argento ad Atene. Inoltre, nello stesso anno, ha guidato la sua prima squadra ai quarti di finale della Copa America.

Quando si tratta di mettere una lente d'ingrandimento sulla presenza e sulle prestazioni delle squadre sudamericane in tutte le edizioni dei Giochi Olimpici, bisogna tener presente questo Il Brasile ha registrato il maggior numero di partecipanti con 14, seguito dall'Argentina con 10 e dalla Colombia con 5. L'Uruguay, che partecipò solo a tre tornei, vinse i primi due tornei della storia (Parigi 1924 e Amsterdam 1928). La particolarità è che le tre squadre sudamericane che hanno vinto medaglie d'oro hanno raggiunto l'obiettivo in successione: l'Argentina ha fatto lo stesso ad Atene 2004 e Pechino 2008, e il Brasile a Rio 2016 e Tokyo 2020.

allo stesso tempo, Albiceleste Potrebbe avere un enorme successo a Parigi e raggiungere l'Ungheria nel medagliere d'oro con tre medaglie, dato che Brasile, Regno Unito, Uruguay e la defunta Unione Sovietica (ne hanno anche due) non parteciperanno alla competizione.

Tabella storica delle medaglie d'oro ai Giochi Olimpici (calcio maschile)

Ungheria 3

Argentina, Brasile, Regno Unito, Uruguay e Unione Sovietica 2

Belgio, Italia, Svezia, Polonia, Germania, Francia, Spagna, Nigeria, Camerun, Messico, Jugoslavia e Cecoslovacchia 1