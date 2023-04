Dopo aver fatto pagare il dollaro e il FMI, Lula incontra Xi a Pechino

Il leader di sinistra Lula da Silva è in visita in Cina per rafforzare i legami economici con il principale partner commerciale del Brasile e afferma che il suo Paese è “tornato” sulla scena internazionale, con l’intenzione di diventare un mediatore nel conflitto in Ucraina.

Il presidente Xi Lula è stato accolto venerdì in una cerimonia sul tappeto rosso fuori dalla Grande Sala del Popolo di Pechino, dove una banda militare ha suonato gli inni nazionali di Brasile e Cina. In precedenza, il presidente brasiliano ha partecipato a una cerimonia presso il Monumento agli eroi del popolo in piazza Tiananmen e ha incontrato il premier cinese Li Qiang prima del suo incontro con Xi.

Contro il dollaro e il Fondo monetario internazionale

Durante la prima tappa del suo viaggio, giovedì a Shanghai, Lula ha messo in dubbio l’uso del dollaro come valuta globale, poche settimane dopo che il suo governo ha concordato con Pechino di scambiare le proprie valute e abbandonare la valuta statunitense.

Il leader della più grande economia dell’America Latina ha detto: “Perché tutti i paesi sono obbligati a fare il loro commercio ancorato al dollaro? (…) Oggi il paese ha bisogno di inseguire il dollaro quando può esportare nella propria valuta”. Le sue osservazioni sono arrivate durante l’inaugurazione dell’ex Dauphine ed ex presidente Dilma Rousseff (2011-2016) alla guida della banca BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

In quella legge, Lula ha avuto anche parole dure contro il FMI, adducendo accuse secondo cui avrebbe imposto duri tagli di bilancio a paesi altamente indebitati come l’Argentina in cambio di salvataggi. “Nessuna banca può strangolare le economie dei paesi come sta facendo ora il Fondo monetario internazionale in Argentina o come ha fatto per molto tempo con il Brasile e con tutti i paesi del terzo mondo”, ha detto. “Nessun governante può operare con un coltello in gola perché (il suo paese) ha debiti”, ha aggiunto.

L’Ucraina è all’ordine del giorno

Ritornato al potere a gennaio dopo i suoi due mandati tra il 2003 e il 2010, Lula sta cercando di riposizionare il Brasile nella geopolitica internazionale dopo anni di isolazionismo del suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro.

Dopo aver viaggiato in Argentina e negli Stati Uniti, il leader brasiliano si è recato in Cina con l’intenzione di stabilire relazioni e fungere da punto di contatto tra i diversi angoli della tavola mondiale. “Il tempo in cui il Brasile era assente dalle principali decisioni globali è ormai un ricordo del passato”, ha detto a Shanghai, da dove è partito giovedì sera per Pechino. “Il Brasile è tornato”, ha insistito.

A Pechino il leader di sinistra ha un’agenda fitta di impegni, iniziata con un incontro con il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Lijie. L’account di Lula, insieme a una foto con Zhao, ha twittato: “Vogliamo aumentare il livello di cooperazione strategica tra i nostri due paesi, espandere i flussi commerciali e raggiungere l’equilibrio con la Cina nella geopolitica globale”.

Oltre agli investimenti e alle questioni commerciali, la guerra in Ucraina dovrebbe essere uno dei punti principali sul tavolo dell’incontro tra Lula e Xi. Né la Cina né il Brasile hanno imposto sanzioni alla Russia come hanno fatto le potenze occidentali e stanno cercando di posizionarsi come mediatori di pace.

Lula propone di formare un gruppo di paesi per lavorare a una soluzione negoziata al conflitto causato dall’invasione russa. Ha promesso che al suo ritorno dalla Cina quel gruppo sarebbe stato “creato”.

collegamenti commerciali

La visita a Shanghai ha mostrato anche l’importanza economica del viaggio di Lula, previsto per fine marzo, ma che ha dovuto essere rinviato a causa della polmonite che ha colpito il 77enne leader brasiliano.

Lula, alla sua quarta visita ufficiale in Cina, principale partner commerciale del Brasile, è accompagnato da 40 rappresentanti politici, tra cui nove ministri e un folto gruppo di uomini d’affari.

Il volume degli scambi tra le due economie si è moltiplicato per 21 dalla prima visita di Lula in Cina nel 2004. Nel 2022, il gigante asiatico ha importato più di 89,7 miliardi di dollari di prodotti brasiliani, principalmente soia, carne bovina e metalli.