Dopo essere stata smascherata, Mariana Echeverría ha abbandonato con rabbia il forum ¡Cuéntamelo ya: “Se n’è andata urlando”.

Mariana Echeverría è di nuovo “umiliata” sulla televisione nazionale, ma ora appare su “Quintamillo O” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la trasmissione del programma si è verificato un incidente controverso Dimmelo adesso! Mercoledì 21 quando era l’emittente televisiva Mariana Echeverría Si è trovato di fronte a video che ne mostravano la prova bullismo Di Brigitte BozoL’attrice veniva chiamata “nano”, “uomo delle caverne” e “seguace”, tra gli altri soprannomi di Mariana.

Echeverría ha giustificato il suo comportamento sottolineando lo stress e la pressione a cui era sottoposto Spettacolo di realtà La famosa casa“Le posizioni non erano corrette e le parole non erano corrette. Sono uno specchio della società”.

La situazione ha raggiunto una nuova dimensione quando è trapelata una foto di Echeverría che lascia il forum visibilmente turbato, secondo l’amministratore dell’account Instagram. “Mimilovsky:”

“Ebbene, hanno invitato Mariana al programma Cuéntamelo ya!, ha lasciato il forum per un grave errore e quello che è seguito, è andata letteralmente a urlare e a lanciare madri arrabbiate perché non dicevano niente di buono su di lei.”

Gli utenti dei social media hanno interagito (TV)

Inoltre, la controversia sul comportamento di Echeverria in… La famosa casa Ha già avuto un impatto sulla sua reputazione.

Durante la sua partecipazione a realtàSono emerse accuse gravi, come il suo presunto coinvolgimento in diversi decessi, compreso l’omicidio di un minore. In un’intervista ai media Il mio destino sono i paparazzi“Non inventarlo”, rispose Echeverría, “quando hai prove per dimostrarlo”.

L’ultimo episodio di Dimmelo adesso! Ha suscitato solo critiche nei suoi confronti sui social.

Molti utenti hanno apprezzato la raccolta di video presentata nel programma, considerandola un’esibizione del vero “male” di Mariana. I commenti sui social media riflettevano il sostegno a questa posizione, esprimendo che altri programmi erano troppo premurosi nei confronti del presentatore.

Mariana Echeverría stava per lasciare il forum di Televisa molto arrabbiata (Foto: memelovski_)

“Qui hanno mostrato il male che porta con sé questa donna, compilation molto bella”, “In altri programmi erano molto premurosi nei suoi confronti ma non qui, sono felice”, “Quintamillo ya!”” Molto bene, l’unico programma che l’ha messa nei video che devo guardare”

Echeverría, che sembrava visibilmente a disagio durante la trasmissione, ha sostenuto che le decisioni e le parole sbagliate usate Spettacolo di realtà Erano un riflesso della tesa situazione sociale.

Ha anche spiegato malintesi legati al cibo, come l’incidente in cui ha preparato un uovo Mario Pizarres È stato commesso un errore, assicurando che non vi fosse alcuna intenzione di ridicolizzare.

Gli utenti dei social media hanno interagito (TV)

D’altra parte, dopo la messa in onda del programma e il clamore suscitato sui social network, Echeverría ha deciso di cancellare tutte le sue interviste ai media, cercando di evitare ulteriori attacchi e di proteggere la sua immagine pubblica di fronte all’ondata di critiche. . Ha affrontato.