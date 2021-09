Dopo essere stato nominato ai tre Latin Grammy Awards, Christian Nodal canta il suo amore per Belinda

Nei social network sono stati separati e confrontati, ma Belinda E Christian Nodal non si ferma a chiarire le voci. Piuttosto, preferiscono godersi il loro amore e anche fare un passo più solido: lavorare insieme.

Molte cose sono state dette, ma siamo felici. Il lavoro e il resto illustrano la connessione e ciò che abbiamo insieme”, dice Belinda a Reforma.

“Molte persone non riescono a capire che siamo come una coppia normale, la differenza è che siamo personaggi pubblici”, aggiunge Nodal.

La coppia ha condiviso che porteranno la loro storia d’amore in musica con “For the Rest of Your Life”, che farà parte del nuovo album di Sonoran, Forajido.

“Siamo molto gelosi, come ogni coppia, penso che lo siano tutti i mariti. Se non ci fosse stata la gelosia e quella passione non saremmo una coppia, saremmo fratelli”. Belinda, cantante

“È una canzone molto romantica, è praticamente la nostra storia d’amore. Vogliamo connetterci con l’intero pubblico e siamo sicuri che sentiranno la loro identità. Abbiamo pensato di rendere il video molto romantico; sarebbe la seconda canzone del mio nuovo album.”

“Sono molto emozionato e spero che uscirà presto”, dice.

Sono desiderosi di rafforzare il loro legame e avvicinarli professionalmente collaborando tra loro, come ha diretto Belinda “Bastardo”, video de Nodal con Banda MS ha debuttato giovedì scorso.

“Ci siamo fidanzati (mio marito) per molto tempo, al momento siamo concentrati su altri temi, l’importante è il lavoro e il video, che ha raccolto più di 4 milioni di visualizzazioni.

“Questa è la prima volta che abbiamo l’opportunità di fare un progetto di questa portata insieme, e io sono dietro le quinte, ma è anche mio figlio, il mio progetto preferito: voglio che sia un successo e adoro il feedback dai fan La cosa più importante ora è il lavoro, che stiamo facendo cose incredibili, “Tutto il resto non ci influenza e non ci interessa”, dice il cantante.

Il traduttore di “Amor a Primera Vista” ha affermato che è stato difficile realizzare la clip in un tempo relativamente breve.

“Ogni volta che ho la possibilità di creare dietro le quinte, lo adoro. Solo con questo video abbiamo avuto così poco tempo di pre-produzione che ho avuto tre giorni che dormo a malapena perché ho realizzato l’intera idea, creando il concetto.

“Christian mi ha detto che mi avrebbe lasciato fare quello che volevo, qualunque cosa sentissi, e io ho risposto: ‘Devi andartene, promettimi che rischierai perché non è come quello che ho fatto nei video precedenti'”

“Ci basiamo sul nostro nucleo, la nostra bolla d’amore, e lo forziamo sempre in modo che non entri nulla di negativo, e ridiamo di tutte le stronzate che inventano”. Christian Nodal, Cantante

Capiscono che a causa della loro fama sono soggetti a molte cose dette che non sono vere, quindi, afferma, non si dedicheranno a spiegare nulla.

Belinda sottolinea che il rispetto, l’amore, l’ammirazione e la comunicazione tra i due sono necessari per superare tutto ciò che è negativo.

“Cerchiamo di goderci le cose importanti, come alzarci, mangiare cibi ricchi, guardare un buon film, viaggiare o semplicemente sostenerci a vicenda quando uno di noi è malato o malato, come farebbe qualsiasi coppia”.

Nodal ha ricevuto tre nomination per i Latin Grammy Awards 2021. (agenzia di riparazioni)

Nell’ultima versione di Latin Billboard, la cantante ha accompagnato e celebrato le vittorie del suo fidanzato, che ha ricevuto tre nomination ai Latin Grammy Award, per Ranchero/Mariachi, Album Norteño (con Los Plebes del Rancho) e Canción Regional.

Lì, è stato registrato un video che mostra il 31enne che saluta dolcemente un giornalista, ma la reazione di Nodal non è stata l’ideale, secondo i netizen, che lo hanno descritto come geloso.

“Certo che siamo gelosi, ma le persone del video indicano, nemmeno il caso”, dice Nodal, 22 anni.