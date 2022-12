Dopo il caricabatterie universale, l’Unione Europea ora vuole che i telefoni cellulari abbiano batterie sostituibili

L’Unione Europea sta valutando nuove misure che avranno un impatto diretto sui produttori di dispositivi mobili. Dopo l’ingresso obbligatorio Connettore USB-C Nei telefoni cellulari commercializzati in Europa, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo vogliono che i nostri dispositivi tornino a batterie sostituibili e rimovibili.

Obiettivo della nuova proposta è ridurre l’impatto ambientale a favore del risparmio di materiali; Se tutti i dispositivi utilizzassero batterie rimovibili, sarebbe molto più semplice riciclarle. accordo provvisorio per Unione Europeache ha già comunicato l’intenzione di intraprendere questa azione nel 2020, copre l’intero ciclo di vita di una batteria, dall’estrazione allo smaltimento finale dei rifiuti.

Rimuovere la batteria del cellulare freepik

L’obiettivo dell’Unione Europea è che tutte le batterie commercializzate nel Vecchio Continente ne facilitino la sostituzione e il recupero. Inoltre, ciò consentirà di fornire maggiori informazioni sulle loro prestazioni, capacità e composizione chimica.

La produzione di batterie utilizza materiali come cobalto, piombo, litio o nichel, tutti materiali tossici per la salute e l’ambiente. Ecco perché il Parlamento europeo vuole limitarne l’uso fissando livelli minimi del 16% nel caso del cobalto e del 6% nel caso del litio e del nichel.





Questa nuova misura riguarderà tutte le batterie, dai dispositivi mobili portatili agli SLI per l’avviamento dei motori, comprese le batterie per il trasporto leggero come gli scooter elettrici, per i veicoli elettrici (EV) o le batterie industriali.

La procedura può influire sull’autonomia dei dispositivi

Tuttavia, questa misura non andrà a vantaggio solo di Apple e di altri produttori, che avranno tre anni e mezzo per riprogettare i propri terminali. Alcuni esperti affermano che l’autonomia degli smartphone ne risentirà seriamente; Le batterie esistenti sono più grandi delle batterie intercambiabili, quindi la loro durata è più lunga.

La batteria del cellulare è uno dei componenti interni più importanti per la salute del dispositivo freepik

Tuttavia, l’UE mette l’ambiente al di sopra di questo problema, il che non sorprende vista l’emergenza climatica in cui ci troviamo. Le batterie sostituibili non venivano più utilizzate come miglioramento, perché comportavano l’inserimento di più parti interne nei dispositivi e l’occupazione dello spazio che ora viene utilizzato per altri gadget.