Dopo il forte taglio, il tasso di interesse in Russia è tornato al livello prebellico in Ucraina

La Banca di Russia ha deciso di tagliare il tasso di interesse di riferimento di 150 punti base, che si attesterà al 9,50%, come era prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, dopo aver scoperto un rallentamento dell’inflazione più grande del previsto e il deterioramento dell’economia meno intenso del previsto.

Allo stesso modo, la Fondazione lo ha indicato Valutare la necessità di un’ulteriore riduzione delle tariffe standard nelle prossime riunioni. Il 22 luglio ci sarà la prossima riunione del Consiglio di amministrazione della Banca di Russia.

La Banca di Russia è stata costretta il 28 febbraio ad aumentare i tassi di interesse dal 9,50% al 20% per Rispondere con urgenza all’impatto delle sanzioni internazionali imposte dall’Occidente sull’inflazione e sulla stabilità finanziaria del Paese Dopo l’invasione dell’Ucraina.

Nella sua analisi, la fondazione guidata da Elvira Nabiullina se ne è accorta l’ambiente esterno di . L’economia russa resta una sfida Limita significativamente l’attività economica, sebbene evidenzi che l’inflazione sta rallentando più rapidamente e l’attività economica è diminuita meno del previsto ad aprile.

Al riguardo, rileva che i dati recenti indicano che i tassi di crescita dei prezzi a maggio e all’inizio di giugno sono stati bassi a causa dei movimenti del tasso di cambio del rublo e di un rallentamento della crescita della domanda dei consumatori in un contesto di marcata diminuzione dell’inflazione. Aspettative domestiche e aziendali.

Secondo le previsioni della Banca di Russia, data l’attuale direzione della politica monetaria, L’inflazione annuale sarà compresa tra il 14% e il 17% nel 2022 Si scenderà a un intervallo compreso tra il 5% e il 7% nel 2023 per tornare al 4% nel 2024.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, la Banca di Russia è stata costretta ad aumentare i tassi di interesse dal 9,50% al 20%. – Foto: Getty Images

Tuttavia, la BCE avverte che la combinazione di rischi creati dall’ambiente esterno può produrre effetti sia pro-inflazionistici che anti-inflazionistici, aggiungendo che il deterioramento delle condizioni del commercio estero e dei vincoli finanziari potrebbe avere un effetto pro-inflazionistico, portando potenzialmente a un calo da Atteso nel potenziale dell’economia russa.

Inoltre, ritiene che i vincoli dal lato dell’offerta possano essere rafforzati da un lento ricostituzione delle scorte di prodotti finiti, materie prime e componenti nel caso in cui persistano andamenti negativi delle importazioni, con la manifestazione dei maggiori rischi di una recessione globale che può a sua volta indebolire ulteriormente la domanda estera per le esportazioni russe.

A luglio, la Banca centrale europea alzerà i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni

La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che aumenterà i tassi di interesse a luglio per la prima volta in oltre un decennio e Aumentano le aspettative di inflazione nell’eurozona, a seguito della guerra in Ucraina che “continuerà a incidere sull’economia”.

Parallelamente, ha anche abbassato le previsioni di crescita del PIL per il 2022 e il 2023. L’istituzione ora prevede questo Il tasso di inflazione era del 6,8% nel 2022 e del 3,5% nel 2023 Si mantiene al 2,1% nel 2024, ancora al di sopra del target del 2%, secondo la nuova previsione pubblicata in un comunicato dopo la riunione di politica monetaria.

A marzo, la Banca centrale europea nelle sue ultime previsioni prevede un aumento del 5,1% nel 2022, del 2,1% nel 2023 e dell’1,9% nel 2024. Per far fronte a questa accelerazione dell’inflazione, l’istituto ha annunciato il suo primo aumento dei tassi in più di dieci anni . , prevista per luglio.

La Banca centrale europea prevede ora che l’inflazione raggiunga il 6,8% nel 2022. Foto: Getty Images

E mentre altre grandi banche centrali hanno già iniziato a inasprire la loro politica monetaria, la Banca centrale europea vuole farlo Aumento dei tassi di interesse di 25 punti base (0,25%). Alla riunione di luglio “prima” di un altro aumento a settembre”, secondo una dichiarazione rilasciata dal consiglio di amministrazione dell’autorità.

In termini di PIL, la Banca Centrale Europea prevede una crescita del 2,8% nel 2022 nell’area dell’euro, davanti al 2,1% nel 2023, contro rispettivamente il 3,7% e il 2,8% dell’ultima previsione di marzo.

“L’aggressione ingiustificata della Russia in Ucraina continua a pesare sull’economia europeaMentre “le pressioni inflazionistiche si sono ampliate e intensificate”, secondo l’istituzione.

Da dicembre i protettori dell’euro sono stati sorpresi dalla dinamica inflazionistica, ulteriormente accelerata con la guerra in Ucraina. L’aumento dei prezzi è stato dell’8,1% su base annua a maggio, con 14 dei 19 paesi della zona euro al di sopra della media.

