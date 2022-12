Dopo il giudice, era la segnatura in chiave del cashman degli Yankees

Il precedente contratto di Cashman è scaduto dopo la scorsa stagione, così come quello di Judge. Il nuovo contratto del manager è per quattro stagioni, che lo porteranno fino alla stagione 2026. C’era una volta, gli Yankees sono passati dal 1978 al 1996 senza vincere il Fall Classic, il loro record nel secolo scorso. Ora, i Bronx Bombers non sollevano un trofeo di campionato dal 2009. Ciò significa che se non vincono un titolo World Series entro la scadenza del nuovo contratto di Cashman, saranno sulla buona strada per raggiungere un record che gli Yankees non pensavano mai eguagliato. quando Cashman è diventato il suo primo GG.