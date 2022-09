Dopo il lavoro provvigione “ospitante” 18%

anni fa airbnb Non solo contatto Host speciali con ospiti. La piattaforma è nota per ospitare host professionali, come li chiama, nel suo motore di ricerca, che gestiscono gruppi di Residenza Il loro numero a volte può raggiungere le centinaia. Queste sono le aziende che sono andate “rimani con le chiavi” Dai privati ​​che li hanno delegati alla gestione dei propri appartamenti, dal check-in degli ospiti alla pulizia. Ma, di recente, sul sito del colosso degli hosting è apparsa anche una nuova sezione che ha attirato la nostra attenzione.

È dedicato a come vengono chiamati “Dirigenti Locali”, Hanno scritto: “Vuoi ospitare su Airbnb, ma non hai tempo per prenderti cura di casa tua? I gestori locali sono alcuni degli host Airbnb più votati e sono pronti per questo”. ti aiuto nel processo di alloggio”. La piattaforma, molto legata all’epica, afferma che questa figura è dedicata “al settore dell’ospitalità in modo professionale”. E aggiunge: “Ciò significa che conoscono a fondo il territorio in cui stanno ospitando e che si divertono ad aprire le porte della sua comunità a coloro che la visitano (…). Inoltre, ci hanno messo tutti i loro sforzi Fornire sicurezza e comfort Sia i padroni di casa che gli ospiti. “Leggendo la loro descrizione, questi manager locali suonano come una specie di filantropo (pagato, sì). buono stipendioPerché la tariffa più economica che abbiamo trovato Commissione del 18%.“Oltre al Comitato Direttivo”, che vedremo di cosa si tratta.

Chi sono e perché i proprietari li trovano (quelli chiamati host di pagina) È interessante che mordano in un boccone così succoso Quali vantaggi lascia la tua proprietà sulla piattaforma? Sono diversi dagli host professionali sopra menzionati? E perché Airbnb li sta promuovendo da soli? Andiamo in parti. Innanzitutto, se inserisci i dati del tuo immobile nella casella degli indirizzi di questa pagina, alcuni di essi appariranno a tua disposizione. Alcune delle coppie Si fanno pubblicità per nome, come Marta e Arturo o Natalia e Fran. Mostrano sempre un’immagine di entrambi con l’estensione Sorridi da un capo all’altrouna fila di denti perfettamente allineati che lo promettonoSicurezza e comfort Sia i padroni di casa che gli ospiti.

Abbiamo chiamato una di queste coppie, che l’ha plasmata Natalie e FranLasciamo loro un messaggio tramite la piattaforma e il giorno dopo ci chiamano. Francisco si presenta come “Fran, di Airbnb” e spiega che i gestori locali sono gli stessi host professionali che esistono da anni, agenzie di gestione degli affitti a cui, come abbiamo visto, si dedicano Mediazione tra la proprietà e l’inquilino Per una percentuale, occupandosi di tutte le questioni relative all’affitto (consegna delle chiavi, pulizia e cura della casa, gestione della prenotazione, ecc.). Ma perché ora compaiono sotto il nome “gestori localiÈ così da dicembre 2021, ci dice Francisco, quando Airbnb “ha cambiato il suo modello di gestione”. ci proveremo Scoprilo dopo.

Nonostante Natalia e Fran appaiano sole nella foto che annunciano in passerella, nella descrizione che pubblicano annunciano di guidare “la propria squadra composta da Più di 40 personePer questo abbiamo chiesto a Francisco il profilo dei lavoratori della sua azienda. Ci ha detto che “un po’ di tutto” e sebbene siano “tra le 5 o 6 più grandi società di questo tipo a Madrid”, sono un Azienda di famiglia con tre fratelli che non è stato coinvolto da alcuna società esterna. Francisco lavorava nel mondo del marketing e aveva la gestione del turismo come una “seconda attività”, fino a quando questa è diventata In testa con l’ascesa di questo mercato. Airbnb ha offerto loro di apparire sulla piattaforma come manager locali e hanno acconsentito.

Ti facciamo un’altra domanda: qual è la differenza tra commissione e Comitato Direttivo Cosa pubblicizzano sul web alcuni gestori locali? “Non c’è niente. Dato che questo programma Airbnb è stato preparato in tutto il mondo, sta valutando la possibilità di creare (in altre città, a Madrid, non è normale) Tassa di iscrizioneIn questi altri luoghi, l'”inizio” dell’attività, ovvero l’agenzia che mette in affitto un appartamento, Può costare qualche centinaio di euro. “Quando Airbnb sviluppa un programma di questo tipo in ogni regione, funziona in modo diverso”, sottolinea.

Come loro, troviamo anche nel monitoraggio dei gestori pubblicizzati locali single di airbnb. Ad esempio, il bel Antonio in abito grigio e cravatta blu guarda dritto nella telecamera. o begone. O Felipe (un nome fittizio che ci dà i suoi detti in questa relazione). È stato un manager locale per questi mesi e ne parla così Inserisci questo numero sulla piattaforma: “Airbnb impedisce agli host che fanno un buon lavoro di fuggire su altre piattaforme. Attraverso questo programma, ottengono i proprietari Airbnb come piattaforma di riferimento“.

Felipe fa riferimento al fatto che i gestori locali sono scelti tra quegli host che hanno presentato i loro appartamenti sulla piattaforma, quelle aziende di medie o grandi dimensioni che già gestiscono molti appartamenti e hanno Buon punteggio medio degli affittuari. Insiste anche sul fatto che Airbnb non gli addebita “nessuna commissione” per essere apparso sulla piattaforma come manager locale, anche se, sì, deve apparire con Un punteggio non inferiore a 4,8 su 5, il che a volte è complicato perché le recensioni dei clienti “non sono sempre misurate in termini oggettivi”. Spiega che il modo in cui funziona è il seguente: Airbnb raccoglie i suoi dati Commissioni regolari per padrone di casa e inquilino Per affitto residenziale, ma parte del capitale locale è pagato esclusivamente dalla proprietà In cambio della gestione della tua casa. Inoltre, dice, “essere nominato manager locale non costa nulla”.

Il caso di Felipe è molto speciale perché È un lavoratore autonomo e non lavora per nessuna azienda, ma la cosa naturale è che, nonostante appaiano per nome, i direttori locali, come abbiamo visto, sono società di capitali. Infatti, mentre continuiamo la nostra ricerca, rimaniamo stupiti dal fatto che abbiamo trovato anche alcuni marchi, come ad esempio familiare. Anche se la loro foto promozionale è anche quella di una coppia molto sorridente, dai capelli scuri e dai capelli rossi, in piedi su un balcone a Madrid con l’edificio della Telefónica dietro di loro, che riceve la calda luce del tramonto, secondo il loro sito web. un Società di gestione del turismo Il suo indirizzo è Colonia (Germania). Quando li chiamiamo per un colloquio, ci chiedono di inviare un’e-mail. Lo inviamo e dopo qualche giorno non c’è risposta. È il più popolare: abbiamo provato a parlare con molte altre agenzie di stile e Il risultato era sempre lo stesso.

“Airbnb ci rende un concorrente diretto”

Con chi possiamo parlare? Javier Caspas, Direttore Sig.ra Bony. La sua azienda gestisce anche case vacanza da anni, ma non è elencato sul motore di ricerca di Airbnb come manager locale perché quando la piattaforma ha offerto loro di far parte del programma, Lo rifiutarono categoricamente. “Comunque non ci interessa perché alla fine se ti unisci alla piattaforma Il tuo portafoglio clienti non è tuo. Domani possono dirti ‘finiamo il contratto’ e lo mantengono.

Alla fine non fai affari, lo sarai sempre Un lavoratore nascosto“.

Javier dà la sua visione del cambiamento nel modello di business della piattaforma: “Alla fine, Airbnb piattaforma pubblicitaria. La parte amministrativa dell’attività è così, che è quello che facciamo Lavoriamo con una percentuale della riserva Ciò include l’accoglienza degli ospiti, la manutenzione, la pulizia, il servizio di lavanderia, ecc. È anche un’attività specializzata e Airbnb Non vuoi perdere l’occasione Sull’essere lì e attirare questi clienti”, spiega. Per loro, come società di gestione del turismo, questo nuovo modello di business di Airbnb significa”intervento professionalee li rende ‘concorrenza diretta’: non siamo Airbnb, Non abbiamo la stessa capacità di marketing Quello che hanno”, deplora.

Un altro passo nel “finanziamento” di Airbnb

Per capire cosa significa questa nuova pratica di Airbnb, abbiamo parlato anche noi Pablo Martinez, ricercatore UNED in sociologia urbana. Ha spiegato che includere i gestori locali sulla piattaforma stessa è un altro passo “in quello che chiamiamo Finanza domesticaLa prova “e un’altra” che Airbnb ha perso tutto ciò che vende nell’economia collaborativa “alla ricerca del “capitalismo della piattaforma”. Inoltre, avverte l’esperto, l’impatto principale di questa nuova trasformazione della società di hosting è già supportato da Il mercato degli affitti moltiplicato: “Quello che farà è prelevare più unità abitative dal canone base per l’assegnazione Per affitto turisticoDi conseguenza aumento di prezzo Nel centro della città, dove tutto questo funziona.

Quanto al motivo per cui quasi tutti i manager locali appaiono per nome, il ricercatore spiega che lo fanno Mostra più vicinanza Si avvicina così a quello che era il suo principio iniziale: un’azienda che mette in contatto i soggetti che offrono alloggio con altri che ne fanno richiesta. Tutto ciò che riguarda Mostra originalità è ciò che fa davvero crescere questo business”. E sull’oscurantismo per il quale molti di questi manager locali non sono disposti ad accettare domande, pensa che ci siano “molte ragioni”, ma per lui il motivo principale è che la gestione del turismo sta cambiando”Nell’oca che depone le uova d’oro“.

Le persone che lavorano in queste aziende hanno Profilo tra i 45 ei 55 anni E sono persone di formazione (in molti casi informatici o persone del mondo del design) che, dopo la crisi del 2008, hanno scoperto questo lavoro attraverso il passaparola e improvvisamente si sono accorte che Vivono come se non avessero mai vissuto. Sanno anche che è un’attività per lui cattiva stampa E sanno che possono perdere quella legittimità che dà loro di mostrarsi come gente del posto che vive nel quartiere e affitta”.

Vogliamo chiedere alla piattaforma quali file Motivi Perché queste società di gestione del turismo sono integrate nel loro motore di ricerca Sotto il nome di gestori localiquindi comunichiamo con loro e compaiono all’inizio ricettivo. Ci chiedono di fornire loro “maggiori dettagli sul pezzo” su cui stiamo lavorando, perché dicono che sarebbe utile per loro conoscere l'”angolazione” che vogliamo dare all’articolo. Quando rispondiamo a loro vogliamo confermare se ne hanno ricevuti qualcuno Commissione da parte di questi gestoricioè quali decidi di pubblicizzare sulla tua pagina e perché pubblicizzano sotto il nome (quando di solito sono aziende), semplicemente ci hanno tagliato Raccomandando di “dare un’occhiata” al link promozionale nella pagina, sostenendo che “dall’ufficio stampa” è Tutto quello che possono darci.

Ci riproviamo: diciamo loro che, ovviamente, abbiamo già visitato questo link e ciò di cui abbiamo bisogno sono gli hub, ma si accontentano di questo: “Come già sai, Airbnb è una piattaforma che mette in contatto i viaggiatori con persone di tutti coloro che vogliono condividere un luogo di residenza o esperienza, quindi pensiamo che per questo thread, Troverai utile parlare con professionisti dedicato a questo tipo di gestione”. Il vecchio argomento dell’economia cooperativa.

