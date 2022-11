Dopo il successo in Messico, hanno organizzato il Cervantina Tour attraverso Cuba

La tournée cubana di Cervantina inizierà il 23 novembre, al Teatro Milanes di Pinar del Rio, e si concluderà il 28 dello stesso mese alla Casa de la Guayabera, nel Sancti Spiritus.

In programma anche spettacoli alla Casa de la Música di Artemisa (24), alla Sala José White di Matanzas (25), al Teatro Tomás Terry di Cienfuegos (26) e alla Casa della Cultura Juan Marinello di Santa Clara (27 ).

Il giovane percussionista cubano Adner Lopez, musicista abituale ai concerti di Falcon, sarà l’ospite speciale.

Secondo Falcone, forniranno pezzi pubblici cubani che hanno avuto un enorme successo in Messico e sono molto felici di proporli nelle varie province dell’isola.

Da parte sua, Sosa ha notato che è la stessa musica che hanno suonato durante il tour della Cervantina in Messico, uno spettacolo chiamato “Rice” in cui si mescolano le voci dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

Sosa Quinista è un argentino che ama la musica popolare cubana e insieme a Falcón hanno sviluppato molti progetti. La sua esibizione più recente al 50° Festival Cervantino a Guanajuato, in Messico, ha ottenuto il plauso del pubblico e della critica professionale.

Lo spettacolo di Raíces include brani, tra gli altri, dai suoi album La Quenística (di Rodrigo) e Mi monte espiritual (di Alejandro), in cui sono presenti diversi generi come ritmi danzon, rock, pop, rumba e folk. Paesi come Brasile, Perù, Argentina e Messico.

I brani classici dell’argentino Piazzolla, della messicana Consuelo Vasquez (autrice di Bésame mucho), del cubano Abelardo Valdés (autore di danzón Almendra), sono interpretati con arrangiamenti innovativi, senza perdere la loro originalità con un tocco speciale.

ode/ifb