Dopo mesi di rinvii, sabato si svolgerà la selezione di Miss Universo 2022

Miami, 13 gennaio (EFE). – Con diversi candidati latinoamericani tra i candidati, un nuovo proprietario e qualche mese di ritardo, il concorso Miss Universo sceglierà il suo concorso per il 2022 durante una cerimonia questo sabato a New Orleans (Stati Uniti meridionali). Sarà trasmesso in spagnolo da Telemundo.

I concorrenti hanno già completato le loro sfilate in abito da sera, abito nazionale e costumi da bagno durante una cerimonia introduttiva che è stata trasmessa su YouTube mercoledì.

Nonostante non sia stato reso noto il risultato ottenuto, la giuria ha già deciso chi saranno i semifinalisti, che quest’anno saranno il 16esimo e non il 20esimo, come avveniva in passato.

I candidati vincitori includono rappresentanti di Colombia, Venezuela, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Messico, Filippine, Tailandia e Australia.

L’erede di Harnaz Sandhu, la rappresentante dell’India che ha vinto il titolo di Miss Universo nel 2021, sarà tra le 16 semifinaliste.

La differenza nel numero di finalisti non è molto ben accolta dai partecipanti, perché sono questi finalisti che possono essere mostrati al grande pubblico.

Questo non è l’unico cambiamento apportato dalla nuova proprietaria della regina, la miliardaria transgender thailandese Ann Jakavong Jakragotaep, che gestisce un centro di distribuzione dei media.

Quest’anno i titoli di Miss Congeniality, Miss Photogenic e il concorso finale saranno scelti con voto popolare attraverso Miss Universe.com.

La nuova Miss Universo indosserà per la prima volta una nuova corona chiamata Force for Good, che contiene 993 pietre preziose, con una base composta da diamanti e la parte superiore con uno zaffiro da 45,14 carati.

Del valore di 5,3 milioni di dollari (la corona di Miss Universo più costosa della storia), è stata realizzata da Mouawad per l’uomo d’affari libanese Farid Mouawad, noto per essere l’ottavo proprietario di diamanti più ricco del mondo.

La modella e Miss Universo 2012 Olivia Culpo e la conduttrice americana Jenny May ospiteranno la cerimonia, che si terrà presso l’Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans.

Il rapper e cantante hip-hop Big Freedia, Funky Nation di Big Sam, la violinista Amanda Shaw, il gruppo Tank and The Bangas e la cantante Yolanda Adams si occuperanno della parte musicale della cerimonia per la selezione di Miss Universo 2022.

Della giuria fanno parte anche Big Freedia, che è stata completata dalla giornalista e conduttrice cubana Mirca Delanos, Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, del Messico, CEO di Roku Sweta Patel, Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, attrice e giornalista Emily Austin e CEO e fondatrice di Ya Skin Med Spa Olivia Quedo.

Sebbene questa cerimonia di Miss Universo si svolga nel 2023, la vincitrice deterrà il titolo di Miss Universo 2022, poiché la competizione è stata rinviata per non competere con la Coppa del Mondo del Qatar.

Tuttavia, ciò non significa che la vincitrice del titolo sarà Miss Universo con il periodo più breve della storia. Questa distinzione continuerà per il messicano Andrea Meza, che l’ha guadagnata a malapena nel 2021 per sette mesi. EFE

