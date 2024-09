Dopo quasi 150 ore, “Nacho” Raigoso di Angostura ha portato a termine in Italia una delle prove più dure del mondo.

L’atleta di Villa La Angostura ha corso per 146 ore percorrendo 330 chilometri attraverso la Valle del Cervino D’Acosta Courmayeur nelle Alpi italiane. È considerata dagli esperti una delle gare di montagna più impegnative del calendario mondiale.

Il corridore di Villa La Angostura “Nacho” Raigoso è riuscito a finire Il Tors de Géants 2024 è considerata una delle gare di montagna più dure al mondo. La corsa ha avuto un circuito di 330 chilometri e si è svolta attraverso la valle del Cervino d’Asta a Courmayeur, in Italia.

“Ignacio Raicoso di Angostura ha completato il Tars des Gentes in Valle d’Aosta in 146 ore, una strategia perfetta, molto stanco ma molto felice”, ha detto nelle relazioni. Angostura digitale L’atleta locale Alejandro Kuryluk.

“Altri argentini lo aspettavano al suo arrivo, sua moglie Patricia, che lo ha accompagnato durante tutto il viaggio, lo aspettava in ogni box, in ogni rifugio”, ha detto.

I corridori Kuri Asnares e Veronika Asted non sono arrivati ​​al traguardo a causa di vari infortuni, ha detto. “E si vestivano di azzurro e bianco con questi argentini per farci riconoscere nel resto del mondo.”

Per avere una dimensione di cosa significhi il test, Kuriluk lo affronta È stato costruito su un circuito con un dislivello positivo di 25.500 metri “pari a due Everest e mezzo in 146 ore”.

“Cervinio, in Valle d’Aosta Courmayeur. Si trova a 330 chilometri di distanza e ha diverse montagne, ma soprattutto il Monte Bianco Da parte italiana”, ha spiegato Kuriluk.

Ha apprezzato il fatto che Raigoso fosse un atleta esport di Angostura. Ha gareggiato in “una delle gare più dure del mondo, La Tors de Géants, una corsa su pista con distanze variabili” e ha sottolineato che il corridore di Angostura “ha scelto la più dura dei 330 chilometri”.

Raikozo era “un esperto in questo tipo di competizioni”, ha ricordato. Kuriluk ricorda di aver vinto la missione di 200 chilometri “e di averne corso tre come membro del team Tierra Viva, con la stessa squadra che ha corso gli 800 chilometri dell’Ecochallenge Fiji nella corsa più dura del mondo nel 2019”.

Ha commentato La strategia di Raigozzo era quella di percorrere questi 330 chilometri in 150 ore “oggi in Valle d’Aosta”, cosa che ci è riuscita.

“Hanno proposto a La Mision di offrire posti per il 2025 in Italia, La Mision è l’unico torneo con caratteristiche sudamericane, in modo che sia gli europei vengano a Villa La Angostura che gli argentini possano accedere a quel prezioso torneo”, ha concluso Alejandro Kuriluk.

