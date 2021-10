Dopo un’altra uscita anticipata, gli White Sox avanzarono

CHICAGO (AFP) – La star cubana dei White Sox Jose Abreu non avrebbe voluto altro che prepararsi per un’altra partita e avere la possibilità di mantenere le aspirazioni post-season di Chicago.

Ma Cuban non avrebbe lasciato che una fine amara rovinasse una stagione altrimenti dolce.

“È successo”, ha detto Abreu mercoledì, un giorno dopo che gli White Sox sono stati eliminati in modo schiacciante dagli Astros nella AL Division Series. “Allo stesso tempo, penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto del nostro meglio. Alla fine sono stati più bravi”.

Caricati da star come Abreu e Tim Anderson, e con l’Hall of Famer Tony La Russa tornato per un secondo mandato al timone del franchise che gli ha dato il suo primo lavoro manageriale in importanti aziende, i White Sox aspiravano a farlo accadere. via ad ottobre.

Un’altra uscita anticipata sicuramente non era il piano. Dopo aver vinto il titolo AL Central, persero le Divisional Series contro gli Astros in quattro partite. E non erano nemmeno vicini.

L’attenzione è ora sulla prossima stagione e sul futuro che sembra ancora promettente per una squadra che include un gruppo eterogeneo di giovani stelle.

Con una delle migliori formazioni e staff del baseball, i White Sox sono andati 93-69 e hanno battuto Cleveland di 13 partite nella divisione. La loro vittoria totale è stata la più alta da quando la squadra vincitrice del Campionato del Mondo 2005 ha stabilito un record di 99-63.

Non avevano mai fatto una postseason in anni consecutivi. Ma dopo essere stati eliminati da Oakland al Wild Cards Tour nel 2020, hanno ottenuto di nuovo un passaggio con tutto, Luis Robert ed Eloy Jimenez fuori a lungo a causa di infortuni. Chicago, invece, ha vinto solo una partita dopo che la stagione si è conclusa per il secondo anno consecutivo.

Ora, mentre i White Sox guardano avanti, ci sono problemi che devono risolvere:

Una delle grandi domande è se La Rosa tornerà.

Il tre volte campione del mondo ha detto martedì che prima decidono gli allenatori e poi i giocatori. Se lo vogliono indietro, “Devi controllare per vedere se hai il desiderio di continuare a portare fuori, quindi lo sto facendo”.

Nel frattempo, i White Sox hanno un’opzione da 16 milioni di dollari per rinnovare il leale contratto di Craig Kimbrel. Non è difficile immaginare che lo implementeranno e proveranno a sostituire la selezione di tutte e otto le stelle.

Dopo aver terminato la sua migliore stagione, Carlos Rodon ora affronta un futuro incerto. Questo perché il suo contratto da mancino sta per scadere e ha una storia di infortuni al braccio e alla spalla.

Se Rodon se ne va, potrebbe aprire un posto nella rotazione per Michael Kubisch.

Nel frattempo, Abreu potrebbe essere sul punto di ottenere un’estensione, con una stagione rimanente sul suo contratto triennale da $ 50 milioni. Il 34enne cubano ha avuto una media battuta di 261 con 30 fuoricampo e 117 RBI dopo aver vinto il titolo AL MVP nel 2020.