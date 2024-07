Douglas Costa Avrà un accordo per porre fine alla sua carriera da calciatore FluminenseSecondo fonti brasiliane. È arrivato lo scorso gennaio quando una delle stelle aveva firmato per affrontare la stagione. Ex calciatore Bayern Accettò un salario basso che soddisfacesse gli standard richiesti dall’influenza. Tuttavia, in questi mesi, non è riuscito a diventare un pezzo chiave e ad imporsi nella formazione titolare.

Il loro contributo è stato residuo e ben al di sotto delle aspettative: 22 partite, zero gol e un assist. Numeri che lo hanno reso al centro delle critiche dei suoi tifosi, inoltre, il campionato della squadra brasiliana è diventato dimenticabile. Appaiono ultimi in classifica, essendo chiari candidati alla retrocessione in seconda divisione. Hanno collezionato 19 partite senza sapere come vincere tutte le competizioni.

Sono passati dall’essere campioni della Copa Libertadores, battendo il Boca Juniors in finale, alla lotta per sentire cosa significa vincere ancora.. La squadra tricolore, che annovera Marcelo tra le sue fila, spera di cambiare la situazione.

Prima di chiudere il trasferimento in Brasile, l’esterno aveva un accordo chiuso Samsunspor, Dalla Turchia. Alla fine ha deciso di tornare nel suo paese d’origine, dove aveva attraversato una fase precedente terribile. con AssociazioneIl club che ha visto crescere, Retrocesso nella stagione 20/21. Anche la sua partenza da lì non è stata buona. Ha promesso ai suoi tifosi di riportare la squadra nella massima serie e alla fine ha firmato Galassia di Los Angeles.

