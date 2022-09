Dove ascolto le battute di Ellie per ottenere il trofeo Non ho più un trofeo

Non è un segreto La nostra ultima parte 1 (The Last of Us e The Last of Us Remastered) è un’avventura grintosa ed emozionante con alta tensione e momenti spaventosi. In netto contrasto, Elle trascorre la maggior parte dell’avventura con un libro di barzellette. Se gli zombi e gli altri umani non ti uccidono, è molto probabile che lo farà questo piccolo libro dell’inferno.

Survival Eli scherza nella prima parte di The Last of Us

Durante l’avventura, Ellie ti racconterà un totale di 6 battute. La buona notizia è che non devi preoccuparti di questi oggetti da collezione finché non li raggiungi Pittsburgh nell’episodio solitario e dimenticato. Inizia quando guidi fuori strada, subito dopo essere scappato da Bell Town.

Scherzo 1 (conversazione opzionale 16), accanto a un muro di un checkpoint a Pittsburgh: Quando arrivi all’autobus che blocca il muro, non salirci. Aspetta e segui Ellie finché non ti dice la barzelletta. Di solito è posizionato dove ti sto mostrando, ma può cambiare.

scherzo 1

Scherzo 2 (conversazione opzionale 18) nella zona di contenimento di Pittsburgh prima di entrare in una biblioteca piena di nemici: Quando raggiungi la fine dell’area della tenda percorribile, dopo essere passato attraverso un cancello di sicurezza, aspetta che Ellie ti tormenti con altre battute esilaranti.

scherzo 2

Scherzo 3 (conversazione opzionale 20) prima di entrare in hotel a Pittsburgh– Dopo aver visto la scena che mostra i nemici che entrano nell’hotel, girati e parla con Ellie davanti a un negozio di moda, quindi aspetta un po’ e ti racconterà un’altra barzelletta.

scherzo 3

Scherzo 4 (conversazione opzionale 22), nella hall dell’hotel Pittsburgh: Dopo aver posato la scala, segui Ellie e aspetta che ti racconti la barzelletta.

scherzo 4 READ Il podcast sta arrivando su Twitter

Scherzo 5 (conversazione facoltativa 31) in periferia: Ellie ti racconta una nuova barzelletta accanto al logo di Fireflies, che coincide con la posizione del Firefly Pendant 17. Questo è stato il momento in cui ho dovuto aspettare più a lungo prima che Ellie mi raccontasse la barzelletta.

5. scherzo

Scherzo 6 (conversazione opzionale 59), accanto alla giostra a sinistra dietro: L’ultima battuta è una bufala, perché Ellie non lo dice a Joel… ma alla sua buona amica Riley.

scherzo 6

Congratulazioni se sei riuscito a sopravvivere alle battute di Ellie. Se hai fatto bene, dovrebbe mostrarti un trofeo che non mi è rimasto più quando Ellie finirà di raccontare l’ultima barzelletta in dietro di lui. Ti consiglio di armarti di pazienza, perché a volte è difficile per Ellie iniziare con il libricino.

