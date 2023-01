Dove e come l’Andalusia lancerà il primo nanosatellite per digitalizzare la campagna

Il ministro dell’agricoltura, della pesca, dell’acqua e dello sviluppo rurale della giunta dell’Andalusia, Carmen Crespo, ha visitato la sede tecnologica di LifeWatch ERIC a Siviglia, Unione europea per la tecnologia digitale e l’infrastruttura per l’innovazione per strutturare e promuovere la scienza dei dati aperti Per affrontare meglio i cambiamenti climatici e preservare la biodiversità e gli ecosistemi.

Insieme al responsabile generale della tecnologia Guarda dal vivo Eric, Juan Miguel González Aranda ha incontrato l’intero team di ricercatori, tecnologi e project manager.

SmartFood è uno dei progetti in corso frutto della collaborazione tra “LifeWatch ERIC” e il Ministero, attraverso l’Agenzia andalusa per la gestione dell’agricoltura e della pesca (AGAPA). Con un investimento di 4,9 milioni di euro, e cofinanziato dalla Junta de Andalucía e dai Fondi Europei FEDER stanziati dal Ministero della Scienza e dell’Innovazione per la Comunità Autonoma.

È in questo contesto che si inquadrano produzione e uso Il primo nanosatellite andaluso per l’osservazione della Terrache sarà lanciato nell’ottobre 2023. La società responsabile della sua messa in orbita è Space X e lo farà utilizzando il lanciatore Falcon 9 da una delle sue basi negli Stati Uniti, in Florida o in California.

Prodotto da un’azienda di Cadice

Si trova a circa a Il nanosatellite è dotato di una camera multispettrale ad alta risoluzione prodotta da Open Cosmosda Cadice, e ha superato in modo soddisfacente le pietre miliari associate al progetto fino ad oggi.

Il suddetto nanosatellite farà parte di una costellazione di 12 satelliti di osservazione della Terra. In questo modo è stato possibile accedere alle immagini riprese dal resto dei satelliti della suddetta costellazione e sfruttare appieno le potenzialità del nostro satellite. «È così che l’obiettivo di pensare globalmente e agire localmente diventa realtàNell’ambito del Patto verde dell’Unione europea”, afferma Juan Miguel González Aranda.

dati sulla biodiversità

Tutto quanto Ciò consentirà l’interpretazione dei dati sulla biodiversità a tre livelli: una microscala che si concentra sui microrganismi del suolo e sul plancton marino; Un’altra scala media con sensori, droni, ecc. che forniscono informazioni, sia in tempo reale che storiche (pubblicazioni, banche dati esistenti) sulla scala dell’attività umana; E un’altra su larga scala consentirà di confrontare, con le ultime tecnologie, ciò che sta accadendo in diverse parti del pianeta attraverso l’utilizzo del suddetto nanosatellite.

La missione per far funzionare il nanosatelliteCon una tecnologia progettata da un team di esperti andalusi guidati dall’ingegnere Jaime Loeb o, Da LifeWatch ERIC e basato su Un “know how” acquisito svolgendo la sua carriera presso l’Agenzia del Programma Spaziale dell’Unione Europea (EUSPA), da Doñana, da eBRIC (Matalascañas-Almonte, Huelva).

Sarà gestito da Doñana

Detto nanosatellite sarà gestito dal centro di controllo della missione che sarà situato in e-BRIC, Centro internazionale per la ricerca sulla biodiversità, È una delle principali iniziative del programma Andalusia Eco-Innovation Green Hub.

LifeWatch ERIC ha già raggiunto un accordo con l’Università di Huelva per localizzare la propria sede in Area Naturale di Doñananegli edifici allora configurati per il Centro Internazionale di Studi e Convenzioni Ecologici e Ambientali (CIECEM), situato nel Parco Donar de Matalascañas.

Visita Carmen Crespo

Carmen Crespo, durante la sua visita a Sede della tecnologia LifeWatch ERICsituato nel Parco Scientifico e Tecnologico della Cartuja a Siviglia, accompagnato dal direttore dell’Agenzia andalusa per la gestione dell’agricoltura e della pesca (Agaba), José Carlos Alvarez.

Per Crespo, È orgoglioso di guidare il progetto nanosatellite, che consentirà l’agricoltura 5.0. , per modernizzare il settore e la sua tecnologia. Consentirà inoltre al consumatore la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti, ricordando che in Andalusia per alcune colture l’impronta idrica ed energetica è 20 volte inferiore a quella europea”.

