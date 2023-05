Dove e quando iniziare a giocare a Diablo 4: così potrai iniziare a giocare al nuovo gioco di ruolo di Blizzard prima di chiunque altro: Diablo IV

Preparati a entrare nell’oscuro mondo fantasy di Diablo IV!

Il ritorno di uno dei franchise più popolari del genere ARPG sta per giungere al termine. Bufera di neve Ha pubblicato Tempi di rilascio del prossimo gioco Diablo 4, oltre a informazioni su quando è possibile pre-scaricare il gioco e su come ottenere i drop di Twitch. Pertanto, in questo post, cercheremo di rispondere a quanto segue: Quando e dove puoi goderti Diablo 4?

La nuova versione della saga di Diablo sta arrivando su una serie di piattaforme come titolo tra generazioni. Le piattaforme su cui è disponibile sono le seguenti: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC.

Allo stesso modo, vale la pena notare che se hai una delle build di Diablo 4 che hanno un accesso anticipato-Puoi iniziare a giocare prima di chiunque. Di seguito i dettagli Date e orari.

Data e ora dell’accesso anticipato a Diablo 4

Come possiamo vedere sulla mappa mostrata sopra, l’accesso anticipato inizierà tra l’1 e il 2 giugno, a seconda del nostro paese. nel caso della Spagna, accesso anticipato Inizierà 2 giugno alle 1:00 (ora della penisola).

Data e ora di rilascio di Diablo 4

Quanto a Rilascio ufficiale, accadrà la stessa cosa dell’accesso anticipato. A seconda del paese, la prima avrà luogo tra il 5 e il 6 giugno. Nel caso della Spagna, sarà la giornata che ci interessa 6 giugno, 1:00 (ora della penisola). Si noti che questa sarà la data in cui qualsiasi acquirente, indipendentemente dall’edizione Ce l’hai, puoi iniziare a giocare.

Tuttavia, puoi essere sazio Il tuo desiderio per il diavolo Con le nostre impressioni sulla versione beta. Inoltre, puoi anche unirti al nostro server Giochi di discordia 3D Per condividere le tue opinioni con il resto dei fan e chissà, forse ne troverai una anche tu un compagno Torniamo al santuario!

