Dove guardare la partita Messico e Argentina Under 23 dal vivo: canale e programma delle partite della nazionale messicana in un'amichevole 2024

AA Nazionale Under 23 del Messico Oggi affronterà l'Argentina allo stadio El Encanto di Mazatlan, nello stato di Sinaloa. Quelli che guida Ricardo Cadena cGiocheranno due partite con l'Albiceleste in una cornice Storia della FIFA.

Le partite tra queste due squadre incuriosiscono sempre i tifosi, indipendentemente dalla categoria in cui si affrontano. Pur non essendo impegnati in nessun torneo ufficiale, i tifosi messicani prestano attenzione ad ogni dettaglio della partita contro l'Argentina: Pianificazione, canale e trasmissione Pubblicato questo venerdì 22 marzo.

A che ora giocherà oggi il Messico U23 contro l'Argentina?

La partita inizia alle 20:00, ora del Messico centrale.

Dove guardare la trasmissione in diretta di Messico Sub 23 vs. Argentina

Trasmesso in diretta su TUDN

Quando sarà la seconda partita del Messico contro l'Argentina?

Lunedì 25 di questo mese si svolgerà la seconda partita tra le rappresentative della Nazionale Under 23 allo Stadio Cuauhtémoc di Puebla.

Messico Under 23 vs. Argentina

Il Tri Sub 23 non si è qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma questo gioco li aiuta Ricardo Cadena Vedere i giocatori e continuare a cercare di mettere insieme una squadra competitiva per gli impegni futuri.

Nel frattempo, quelli guidati da Javier Mascherano Sono di buon umore dopo la qualificazione per le Olimpiadi, perché vogliono seguire le orme della nazionale maggiore, che è stata campione del mondo; Ora l'Argentina Under 23 è alla ricerca dell'oro olimpico.

Le aspettative indicano un pareggio.

Messico Under 23 vs. Argentina

Nel Categoria Under 23 Messico e Argentina Si sono affrontati quattro volte in tornei statali, tutti ai Giochi Panamericani. L'Albiceleste ha ottenuto due vittorie, mentre il Tricolore ha pareggiato in suo favore, di seguito il dettaglio dei risultati di queste partite: