Dov’è il “Cestino” di WhatsApp: così puoi trovare conversazioni e file

Giorno dopo giorno, gli utenti Whatsapp Ne ottengono una grande quantità Messaggi, foto, video e file Che viene salvato sul cellulare. Inoltre, per ciascuno di questi elementi viene creata una copia di backup. Questo può richiedere molto spazio per riporre il cellulare, Molte persone scelgono di pulirli ed eliminarli per liberare spazio. Tuttavia, alcuni si chiedono dove trovarlo “figlio” dall’applicazione di messaggistica istantanea, il luogo in cui viene eliminato tutto Metaapplicazione. Questo è utile per trovare qualcosa che è stato cancellato accidentalmente o che deve essere recuperato.

Tuttavia, è importante chiarire che non è possibile accedere a Cestino di WhatsappPuò succedere anche con altre applicazioni. Questo perché la cronologia della chat non è archiviata sui server dell’app. La cosa più vicina che puoi trovare è a Backup eseguito dall’applicazione sul cellulare, E archiviati in Google Drive su dispositivi Android e in iCloud per iPhone.

Non c’è il “cestino” di WhatsApp, ma c’è un backup il tempo

trovare Backup di WhatsApp per AndroidDevi entrare Google Drive. Nell’elenco puoi vedere l’opzione “Backup” e lì puoi trovare gli elementi che desideri ripristinare, a condizione che non siano stati aggiornati prima. Backup. Questa è anche un’opzione per iPhoneMa attraverso iCloud. Per fare ciò, è necessario seguire una procedura simile a quella menzionata in precedenza.

Ad ogni modo, è possibile Recupera le conversazioni cancellate La domanda e tutti gli elementi in essa contenuti. il successivo, Passo dopo passo per recuperare la cronologia chatSecondo Il sito ufficiale di WhatsApp:

In questo modo puoi recuperare le conversazioni perse. Va ricordato che affinché questo trucco funzioni, è molto importante disporre di un file Backup Aggiornato, verrà ripristinata l’ultima cosa salvata nel cloud. D’altra parte, per recuperare i video, è necessario avere l’opzione “Incorpora video“È stato attivato in modo che possa essere ripristinato.

Mentre alcune persone hanno bisogno di recuperare elementi da cui sono stati eliminati WhatsappAltri stanno cercando modi per farlo Rimosso dal cellulare. Questo perché potrebbe occupare molto spazio nella memoria del cellulare, il che potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo. Come soluzione a questo problema, l’applicazione offre un modo per Chat vuote Che gli utenti hanno, sia per Androide Per quanto riguarda iPhone:

Cancella una chat individuale o di gruppo

Passo dopo passo per svuotare la chat di WhatsApp

Svuota tutte le chat contemporaneamente

È bene chiarire che questa azione non cancellerà nessun utente da nessun gruppo né cancellerà le conversazioni nella “tab”.ChatInoltre, può essere recuperato in caso di pentimento, purché così sia Backup Ultimi prima dello svuotamento. Una volta aggiornato, tutta la cronologia chat verificatasi andrà persa.

