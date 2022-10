Dove puoi guardare la partita live di Shakhtar Donetsk online? Real Madrid dalla UEFA Champions League 2022-2023: dove guardare, TV, canali e trasmissioni in diretta

Gli uomini di Carlo Ancelotti affrontano l’Ucraina a Varsavia per assicurarsi il passaggio

Il Il Real Madrid sta cercando questo martedì Biglietto diretto per gli ottavi di finale dalla Champions League europea. uova Si recano a Varsavia per incontrare Shakhtar da Donetsk lì, Il secondo nel gruppo che cercherà anche lui Punti per restare in lotta.

Tutto su SHAKHTAR DONETSK VS. Real Madrid Champions League 2022-2023

Shakhtar deve essere ricordato, Devi giocare fuori dal tuo paese conseguenza Guerra in UcrainaCosì Lo stadio dell’esercito polacco a Varsavia sarà teatro dello scontro contro il Madrid. Ora, questi vengono da Carlo Ancelotti guida il Gruppo F con nove punti dal maggior numero possibileMentre Shakhtar è al secondo posto con quattro. Il Mentre l’RB Lipsia è arrivato terzo con tre. Durante la chiusura del gruppo Glasgow Celtic, con una sola unità nel suo armadio.

Madrid, senza Courtois e con diversi corsi in mente

Affronta il duello contro questi Igor JovikIl Real Madrid continua Senza poter contare su Thibaut CourtoisLa sua principale guardia del corpo. Nient’altro Dani Ceballos, ancora infortunato. Altrimenti, è previsto che “Carlito” si alterna al focus su “El Clasico” Sabato prossimo a Madrid C’è in gioco la leadership della Lega contro il Barcellona, ​​loro eterno rivale.

