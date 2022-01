Dove si trova e quanto costa pernottare

Eletto il popolo italiano di Tropia Borgo de Porky 2021 Dedicato con il titolo di pueblo Bellissimo A partire dal Italia Nel 2021, la competizione, che significa persone, è organizzata dal programma per 8 anni. Tutto Autunno del Kilimangiaro Della RAI. In esso, il pubblico vota per il villaggio o la città che preferisce. Tropia ha gareggiato con altre 20 città, una per ogni regione italiana.

L’elenco completo era il seguente:

Tropia (Calabria) Bounie (Sardegna) Jerasi Chiculo (Sicilia) Albori (Campania) Crotmmere (Marcos) Conforme (Abruzzo) Malchesin (Veneto) Pietramontecorvino (Puglia) Corsiano (Umbria) Cocco (Piamonte) Finalborgo (Liguria) Valsinny (Basilicotta) Trivento (Molise) Pofabbro (Friuli-Venezia Giulia) San Giovanni (Emilia-Romagna) a Marignano Funconvento (Toscana) Borgo Valsuccana (Trentino-Alto Adigio) Issim (Valle d’Asta) Pamplona (Lombardia) Cima (Lazio)

Dov’è la tropia?

Tropia è È un comune italiano in Calabria nel sud del paese, ed è una delle località estive più famose situata vicino alle spiagge paradisiache del Mar Tirreno.

Questa è una città romantica dove trascorrere il pomeriggio con un gelato o perdersi nelle miriadi di strade della storia e dell’arte. È una città vecchia con negozi, ristoranti e negozi di artigianato locale.

È nota proprio per il suo centro storico in cima alle scogliere, le sue spiagge e la sua cipolla rossa. Costruita nell’ex tomba bizantina, la cattedrale del XII secolo ospita un sarcofago in marmo e un ritratto del santo patrono romano.

Secondo la leggenda fu fondata da Ercole. Il suo nome attuale è stato dato per la prima volta nel V secolo dopo Cristo, e nei secoli successivi è stato citato.

La lunga storia della città ha portato Tropia ad avere uno degli insediamenti antichi più belli e meglio conservati della Calabria, con molte belle chiese ancora in piedi.

La Chiesa di Santa Maria de la Isla, situata direttamente su una scogliera sulla spiaggia, è una delle cartoline più apprezzate.. Dietro la chiesa c’è un giardino ben curato con vialetti che portano al mare a picco sul mare. Gli angoli, le spiagge ei monumenti di ogni città, con la loro intensità e diversità, rendono il paesaggio degno della massima attenzione, emozionando chiunque.

Il preferito dai turisti sono le sue spiagge di sabbia bianca e il mare limpido.

Quanto costa restare?

Per la sua bellezza che attrae (e molti) i viaggiatori, la città ha creato una vasta gamma di hotel per tutte le tasche. Per chi cerca un’opzione più economica, Airbnb ha delle camere 30 euro (Circa US $ 34) per due persone a notte, ma con più opzioni di servizi. 120 euro (uno US $ 136).

Per chi preferisce stare vicino alla spiaggia, un hotel 4 stelle in alta stagione costa 140 euro (circa $ 158) a notte (colazione inclusa). Altre opzioni moderne possono costare fino a 200 euro (circa US $ 226) a notte.

