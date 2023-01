Dove vedere e quando lanciare con le pubblicità di Redfall, Forza Motorsport e Minecraft in Messico e in America Latina

fan Xbox Avranno finalmente le prime notizie dopo un 2022 piuttosto secco; il sviluppatore diretto Da Xbox e Bethesda si concentrerà su quattro giochi popolari con date di rilascio imminenti, inclusa una possibile sorpresa che la società potrebbe avere in serbo per loro. Se non vuoi perderti nemmeno un secondo dell’azione, continua a leggere, perché Condivideremo dettagli sull’evento come data, orari e link per goderselo da casa.

Dove guardare Xbox e Bethesda Developer Direct

Questo mercoledì, 25 gennaio, sarà il giorno in cui Xbox e Bethesda uniranno nuovamente le forze per una presentazioneè disponibile attraverso i social network di entrambe le società e su piattaforme come YoutubeE contrazione S Facebook.

Puoi anche seguire la trasmissione in spagnolo attraverso il nostro canale YouTube Giochi 3D LATAM S Xataka Messico:

Programma Xbox e Bethesda Developer Direct in Messico e America Latina

Alle 14:00 in Messico inizierà Developer Direct Con notizie da Xbox e Bethesda. Tale tabella si converte nella seguente per il resto dell’America Latina:

Messico – 14:00

Colombia – 15:00

Perù – 15:00

Cile – 17:00

Argentina – 17:00

Sei curioso di sapere cosa arriverà su Xbox?

Dai un’occhiata a Developer_Direct il 25 gennaio, con notizie e gameplay di alcuni dei giochi tanto attesi: https://t.co/DvTYGzc85z | #DeveloperDirect pic.twitter.com/5QUbL0OXqA —Xbox (Xbox) 11 gennaio 2023

“Sei curioso di sapere quali saranno le prospettive di Xbox? Dai un’occhiata allo Developer Direct il 25 gennaio, dove avremo notizie e gameplay per alcuni dei nostri giochi più attesi”.

Cosa possiamo aspettarci da Xbox Developer Direct

Xbox ha chiarito le cose in modo che non rimarrai deluso in seguito: Il Developer Direct si concentrerà su soli quattro giochiPertanto, non ci sono miracoli o sogni di qualcosa che non apparirà. La società non ha spiegato il perché, ma almeno lo sappiamo campo stellare Ne ha uno pronto offerta speciale Dopo.

Questi sono i quattro giochi che appariranno nel Developer Direct del 25 gennaio 2023:

Redfall

Forza Motorsport

Leggende di Minecraft

L’anziano scorre online

Speriamo che Redfall ci dia finalmente la sua data di uscita

Tuttavia, non sappiamo quante informazioni verranno rivelate su questi giochi Possiamo tranquillamente presumere che avremo almeno un altro trailer e più esplorazione del gameplay reciprococosì è Xbox confermato. Per quanto riguarda le date di uscita, non c’è ancora nulla di confermato, ma è molto probabile che ci dia i giorni previsti per segnare sul calendario almeno uno di questi progetti, dato che le informazioni trapelato Alla stessa azienda per caso.