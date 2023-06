Dove vedere in tv e palinsesto il Gran Premio d’Italia 2023

sta arrivando Il Gran Premio d’Italia 2023, sesto round dei campionati MotoGP, Moto2 e Moto3, dove si trova Circuito del Mugello Sembra il più attraente della stagione. Arriva a questa prova con una guida di Pirro Italiano Peco Bagnaia (Ducati), l’attuale campione in carica Nella MotoGPNon avendo un vantaggio sul compagno con 94 punti Pescecchi (93) nella classifica dei piloti.

Quindi, entrambi i piloti giocano Leader in Coppa del Mondo in casa. Tuttavia, trattandosi delle prime date del campionato, la pressione e la tensione non saranno in superficie come nei weekend decisivi.

Pilota transalpino Ducati, BagnaiaIl miglior battitore della stagione Nella MotoGPCon due vittorie, le sue Pescecchi (Più 2). Nel passato Bezzechi vince ancora il Gran Premio di Le MansHa aggiunto altri 28 punti al suo conteggio della Coppa del Mondo Giorgio Martino, che ha completato la ‘doppia’ per la Ducati. completato la tappa Giovanni Sarko, che ha preso il terzo posto. Adesso al Mugello c’è in ballo la leadership e ha le motivazioni per rimontare Il giro di Marc Marquez.

In Moto2 Tony Arbolino era Vincitore del GP di Le Mans. Il leader è proprio il pilota italiano con 99 punti e 25 vantaggi Pedro Costa (74), così che Al Mugello Con i suoi tifosi gli piace calciare la categoria. In Moto3, Dani Holgado Con il suo successo A Le Mans Ha rafforzato il suo vantaggio con 84 punti. Con questi 25 punti, Holgato è indietro di 21 punti Joum MasiyaIl suo conteggio si è classificato secondo con 63.

In questo Gran Premio d’ItaliaQuesto è controverso Nel Mugello, Ci si aspetta un’atmosfera emozionante con ‘Difosi’. È una posizione molto calda e puoi respirare il motore su tutti e quattro i lati.

Programma Gran Premio d’Italia MotoGP 2023

Venerdì 9 giugno:

09:00 – 09:35 FP1 Moto3

09:50 – 10:30 FP1 Moto2

10:45 – 11:30 FP1 MotoGP

13:15 – 13:50 FP2 Moto3

14:05 – 14:45 FP2 Moto2

15:00 – 16:00 FP2 MotoGP

sabato 10 giugno:

08:40 – 09:10 FP3 Moto3

09:25 – 9:55 FP3 Moto2

10:10 – 10:40 FP3 MotoGP

10:50 – 11:05 Q1 MotoGP

11:15 – 11:30 Q2 MotoGP

12:50 – 13:05 Q1 Moto3

13:15-13:30 Q2 Moto3

13:45 – 14:00 Q1 Moto2

14:10 – 14:25Q2 Moto2

Domenica 11 giugno:

11:00 Gara Moto3

12:15 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

Dove guardare il Gran Premio d’Italia MotoGP 2023?

Gran Premio d’Italia MotoGP 2023 Può essere visto Tramite la piattaforma DAZN in Spagna. si può anche vedere Apparentemente su La 1 de TVE e sul suo sito web RTVE Play. Dopo Fusione di DAZN e Movistar PlusChi sono gli abbonati? Per Movistar Plus possono guardare i canali DAZN. Puoi seguire tutte le informazioni sulla gara In diretta sul sito del Mundo Deportivo.