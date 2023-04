Dove vedere Juventus-Inter LIVE di Coppa Italia, quale canale trasmette e programma la partita di oggi

Martedì 4 aprile a Torino va in scena la prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Conoscere tutti i dettagli della competizione.

Juventus e Inter si affrontano questo martedì 4 aprile, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia | Foto: AFP

Primo round. La Juventus accoglierà l’Inter martedì 4 aprile, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. La partita si giocherà allo Juventus Stadium di Torino.

Da segnalare che le due partite giocate da entrambe le squadre in questa stagione di Serie A sono state vittorie per la ‘Vecchia Signora’: 1-0 in casa del Giuseppe Mezza e 2-0 in casa. Questa tendenza continuerà o i ‘neroazzurri’ cambieranno ruolo?

Da notare che la gara di ritorno si giocherà comunque il 26 aprile a Milano.

Cremonese e Fiorentina hanno giocato l’altra semifinale. Il primo attacco avverrà questo mercoledì 5 aprile allo Stadio Giovanni Gini di Cremona.

Dove vedere Juventus-Inter?

Argentina: ESPN e Star+

Perù: ESPN e Star+

Bolivia: ESPN e Star+

Cile: ESPN e Star+

Colombia: ESPN e Star+

Ecuador: ESPN e Star+

Paraguay: ESPN e Star+

Uruguay: ESPN e Star+

Venezuela: ESPN e Star+

Messico: ESPN e Star+

USA: ESPN e Star+

Spagna: Movistar+, DAZN 2 e DAZN

Italia: Mediaset Infinity e Canale 5

A che ora si gioca Juventus-Inter?

Perù, Colombia ed Ecuador: 14:00

Bolivia, Cile, Paraguay e Venezuela: 15.00

Argentina, Brasile e Uruguay: 16.00

Messico: 13.00

USA: 12:00 (PT) e 15:00 (ET)

Spagna e Italia: 21.00

Maggiori informazioni su Libero.pe.