Dove vedere la Formula 1 in TV

contestato Gran Premio dell’Emilia-Romagnail quarto test per questo Campionato del mondo di Formula 1, dove finora Ferrari Red Bull Si sono mostrati i contendenti per vincere. Hamilton e la sua Mercedes Erano ancora un passo indietro rispetto ai più grandi concorrenti in questo torneo, ma Verstappen disertato dentro Circuito di Albert Parkin città Melbourne.

A imola Contestata la fase di qualificazione dello sprint sprint, diversa dal solito coordinamento in Grandi premi. Italia Ospita il quarto incontro di Coppa del Mondo di F1 2022, Cosa stava combinando? Europa.

a) si, Charles Leclerc Ha vinto due delle prime tre gare ed è arrivato secondo Abu Dhabiin un incontro individuale con il pilota olandese di Toro Rosso. In questa nuova campagna da “El Gran Circo”, sul ring sono arrivate nuove regole Ferrari fare un passo avanti e Charles Leclerc Ha lottato per il titolo piloti di Monaco.

spagnolo Carlos Sainzche risplende nel suo cammino con FerrariNon ha avuto un buon inizio di stagione e dovrà fare bene Monza Il che gli permette di competere testa a testa con gli olandesi Max Verstappenche difende il suo status di Campione del mondo. Mercedes e Lewis Hamiltonche cerchi di superare Michael Schumacher con registrazione dell’indirizzo Formula 1Hanno visto quanto erano indietro fino ad ora.

Così, il La Formula 1 arriva in EuropaA, al quarto Gran Premio della stagione. Ferrari Sai che hai ottime possibilità di farlo Gran Premio dell’Emilia-Romagna, al Tempio della Velocità, a Imola. Ferrari guida il Il Campionato Mondiale Piloti con Charles Leclerc e il Campionato Costruttori. Ha due squadre in linea di principio sopra le altre in questa stagione di F-1 Ferrari Red Bulldove con il cambio di regolamento tutto è molto aperto. Charles Leclerc e Max Verstappen Inizialmente sono i due grandi candidati, ma l’abbandono di “Mad Max” lo ha lasciato indietro.

Leclerc marcia come Leader della Coppa del Mondo da solo con 71 punticon un grande vantaggio su Giorgio Russel secondo con 37. Ferrari Viene visualizzato come un file Leader eccezionale della Coppa del mondo costruttori Con 104 punti, conduce con 39 punti mercedes (65) e il terzo Toro Rosso con 55. Carlos Sainz Ha dimostrato un alto livello di controlli nel suo primo anno Ferrari E in questa stagione ha bisogno di rispondere dopo il suo abbandono Australia. Insieme ad altri grandi talenti Accademia FerrariIo, Monaco Charles Leclerclo scopo di Scuderia È una compensazione dopo le ultime stagioni deludenti. Con il nuovo cambio organizzativo aspirano a lottare per il podio e il titolo, se possibile.

Fernando Alonso, Dal canto suo, non ha avuto un buon inizio di allenamento, perché ha dovuto partire Regno Arabia Saudita Per il problema energetico di nuovo in Australia non può finire. Leclerc È l’unico leader con 71 punti, mentre il secondo seme lo è Giorgio Russel Con un punteggio di 37 punti. Carlos Sainz Al terzo posto con 33 punti mentre Verstappen Aggiungi 25 punti. Hamilton Aggiunge 28 punti ed è in ritardo Sergio “Chico” Perez, che ha 30 punti.

Programma GP Emilia-Romagna 2022 per la F-1

Venerdì 22 aprile:

Prove libere 1: 13:30 – 2:30 del pomeriggio.

Classificazione: 17:00 – 18:00

Sabato 23 aprile:

Allenamento gratuito 2: 12:30 – 13:30

Sprint (21 giri): 16:30.

domenica 24 aprile:

Gara (63 giri): 15:00

Dove vedere l’Emilia Romagna F-1 GP 2022?

in occasione Nella stagione 2022 si può vedere la F-1come lui GP Emilia-Romagna in Spagna E il resto delle gare, attraverso due opzioni: Puoi vedere attraverso piattaforma DAZN oppure puoi vederlo su Movistar Plus. Canale tematico Movistar Plus Formula 1 Rinominato DAZN F1e da un mese i canali sono già abilitati DAZN1 e DAZN2.

